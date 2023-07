Brexit, per due milioni di europei proroga automatica del diritto di residenza temporanea in Uk

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una buona notizia per gli oltre due milioni di europei – tra cui centinaia di migliaia di italiani – che dopo Brexit sono rimasti in limbo, sospesi e incerti sul loro futuro in Gran Bretagna.

Il ministero dell'Interno britannico ha confermato che a partire da settembre i cittadini Ue che hanno il “pre-settled status” otterranno la proroga automatica del loro diritto di residenza temporanea nel Regno Unito per due anni. Avranno quindi più tempo per chiedere il “settled status” o diritto di residenza permanente, che apre anche la strada alla cittadinanza britannica.

Il Governo è stato costretto a fare questa concessione: ha infatti perso la causa intentata dall'Independent Monitoring Authority (Ima), l'ente di controllo indipendente che tutela i diritti dei cittadini.

I giudici dell'Alta Corte hanno concordato con l'Ima che non era legittimo chiedere ai cittadini europei di dover fare di nuovo domanda alla scadenza del pre-settled status, di fatto ricominciando da zero, per non perdere il diritto di vivere e lavorare in Gran Bretagna. Dopo cinque anni infatti il pre-settled status scade e per moltissimi cittadini Ue la scadenza sarebbe stata in agosto quest'anno.

«Il prolungamento automatico del pre-settled status assicura che molti cittadini dei Paesi Ue, Eea e della Svizzera e i loro familiari possono continuare a dare il loro apprezzato contributo alla società britannica senza il timore di perdere il loro diritto di residenza se non fanno una nuova domanda», ha dichiarato oggi 17 luglio Lord Murray, sottosegretario responsabile dell'Immigrazione e dei confini.