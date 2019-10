Brexit, il Dup nordirlandese boccia l’ipotesi d’accordo. Sterlina giù Proseguono a oltranza i negoziati tecnici sulla Brexit, con Londra che mira a un testo d’intesa almeno politico entro l’inizio del Consiglio europeo di stamani

Brexit, ultime trattative per evitare il no deal

Proseguono a oltranza i negoziati tecnici sulla Brexit, con Londra che mira a un testo d’intesa almeno politico entro l’inizio del Consiglio europeo di stamani. «I fondamentali ci siano», secondo Tusk. Il nodo ancora da sciogliere sembra essere la riscossione dell'iva nell'Irlanda del Nord.

La leader unionista del Democratic Unionist Party (Dup, i nazionalisti nordirlandesi), Arlene Foster, e il suo vice Nigel Dodds hanno reso noto di non poter dare il loro sostegno all'ipotesi di accordo sulla Brexit su cui stanno lavorando il governo di Boris Johnson e la Commissione Ue. Senza il sostegno del Dup difficilmente il Parlamento britannico ratificherà qualsiasi accordo. Foster e Dodds hanno detto in un tweet che continueranno a lavorare con il governo per arrivare ad un accordo «ragionevole». «Allo stato attuale non possiamo appoggiare ciò che viene suggerito riguardo alle questioni doganali e del “consent” (dell'assemblea locale dell'Irlanda del Nord sull'intesa relativa ai confini irlandesi, ndr), e manca chiarezza sull'Iva», scrivono Foster e Dodds nel tweet.



«Continueremo a lavorare con il governo per cercare di arrivare ad un accordo ragionevole che funzioni per l’Irlanda del Nord e tuteli l'integrità economica e costituzionale del Regno Unito», conclude il messaggio.

Il no del Dup all’accordo sulla Brexit fa inciampare la sterlina, che scivola sull'euro cedendo lo 0,4% e scambiando a 1,1527.