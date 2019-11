Brexit, è bufera sui soldi russi ai Tory. Imbarazzo Johnson Il premier Boris Johnson ha ha preferito rinviare la pubblicazione del rapporto a dopo le elezioni ma lui stesso è chiamato a risponde dei legami con un gruppo di oligarchi russi di Nicol Degli Innocenti

Boris Johnson impegnato nella campagna elettorale. Si vota il 12 dicembre

È polemica in Gran Bretagna sulle interferenze russe nella politica britannica e sui milioni che oligarchi russi avrebbero versato al partito conservatore. I dettagli su attività di spionaggio e interferenza da parte russa sono contenuti in un rapporto della Commissione parlamentare Intelligence & Sicurezza che aveva già ricevuto il via libera dei servizi britannici e avrebbe dovuto essere pubblicato a inizio novembre. Il Governo di Boris Johnson però ha bloccato la pubblicazione del rapporto, rinviandola a dopo le elezioni del 12 dicembre.



Hillary Clinton: «È vergognoso»

Alle proteste dei partiti di opposizione e della stessa Commissione per la decisione ora si è aggiunta la voce di Hillary Clinton. L'ex segretario di Stato americano e e candidata alle presidenziali 2016 ha dichiarato stamani che è «inspiegabile e vergognoso» che il Governo britannico non abbia pubblicato il rapporto.



La campagna elettorale negli Usa era stata fortemente influenzata dalla Russia, ha ricordato la Clinton, ma gli americani non lo hanno saputo fino a dopo il voto che ha portato alla vittoria di Donald Trump e all'inchiesta Mueller.



«Non ci sono dubbi che sia negli Usa che in Europa la Russia è decisa a influenzare la politica delle democrazie occidentali non per il loro bene ma a proprio beneficio -, ha detto la Clinton -. Per questo ogni persona che vota in Gran Bretagna ha il diritto di conoscere i contenuti del rapporto prima di votare».



Cosa dice il rapporto

Il rapporto esamina prove raccolte dai servizi segreti britannici sui tentativi della longa manus del Cremlino di influenzare l'esito sia del referendum sulla Ue del 2016 che le elezioni politiche del 2017. La Commissione ha anche raccolto testimonianze di numerosi esperti, giornalisti, dissidenti e persone coinvolte.