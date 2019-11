Brexit e voto: il dibattito tra leader finisce pari Ci sono analisti che vedono una possibile maggioranza assoluta dei conservatori alle prossime elezioni del 12 dicembre, cosa che spianerebbe la strada al piano di Johnson per uscire finalmente dalla Ue di Nicol Degli Innocenti

LONDRA - Le aspettative erano elevate per il primo dibattito elettorale in diretta televisiva tra un primo ministro e un leader dell'opposizione in Gran Bretagna. Alla fine però lo scontro verbale tra Boris Johnson e Jeremy Corbyn ieri sera non sembra aver cambiato in modo decisivo le sorti del voto del 12 dicembre.

Un sondaggio di YouGov, fatto a caldo subito dopo il dibattito, rivela che il 51% degli interpellati ritiene che abbia vinto Johnson e il 49% Corbyn. Per gran parte dei conservatori ha dominato il premier, mentre i laburisti pensano che Corbyn sia emerso vincitore.

Tra Brexit e sanità

I due temi principali del dibattito sono stati Brexit e sanità. Johnson ha cercato di concentrare la discussione su Brexit, perché il punto di forza dei Tories è la promessa del premier di portare la Gran Bretagna fuori dall'Unione europea in tempi rapidi.

Se avrà la maggioranza in Parlamento, Johnson intende far approvare l'accordo negoziato con Bruxelles entro poche settimane e concludere un iter iniziato tre anni e mezzo fa. «Il mio accordo è pronto per il forno, basta metterlo nel micro-onde e Brexit sarà conclusa» ha detto, contando sul fatto che gli elettori sono esausti dopo anni di discussioni e rinvii.

Il premier ha cercato più volte di mettere in difficoltà Corbyn, la cui posizione su Brexit è invece molto meno lineare e semplice da spiegare. I laburisti intendono rinegoziare un accordo con la Ue entro tre mesi dal voto e poi «dare la parola agli elettori» che dovranno scegliere se approvare l'accordo o restare nella Ue in un secondo referendum da tenere entro sei mesi.