Brexit, ecco perché la prorogation è stata dichiarata illegittima

La Prorogation in sé non ha nulla di eversivo poiché si tratta di una consuetudine praticata nel Regno Unito da tempo immemorabile. Inoltre, dal 2011 è espressamente riconosciuta anche in una legge chiamata Fixed-Term Parliament Act. Ma vi è un particolare tecnico che complica ulteriormente le cose, determinato dalla differenza tra forma e sostanza che caratterizza l’ordinamento costituzionale britannico.

La volontà di applicare la Prorogation è tutta del Premier, ma l’atto è formalmente della Regina (deliberato il 28 agosto, durante una riunione del Consiglio Privato, tenuta presso la Residenza di Balmoral). E per antica tradizione le corti di giustizia non si considerano competenti a giudicare un provvedimento che proviene dalla Corona, per lo meno da quando il Sovrano ha cessato di essere un organo di indirizzo politico. E infatti, ben consci di queste difficoltà, i ricorrenti hanno cercato di aggirare l’ostacolo impugnando non l’atto formale bensì il “consiglio” di Boris Johnson a Elisabetta II, definito come unlawful, ossia giuridicamente illegittimo.



Ma che si trattasse di una questione tutt’altro che pacifica è testimoniato dalla contraddittorietà delle sentenze che hanno portato il caso davanti alla Corte Suprema. Le tre pronunce di primo grado danno torto ai ricorrenti dicendo che non si tratta di una materia di diritto ma di una vicenda che attiene ai rapporti politici tra gli organi costituzionali, mentre la sentenza di appello della Corte di Edimburgo sposa la tesi opposta: è una matter of law e questa Prorogation presenta caratteristiche di strumentalità politica che la rendono illegittima.



Questo era il complesso panorama che si trovava di fronte la Corte Suprema quando, martedì 17 settembre, ha iniziato il primo dei tre giorni previsti per le udienze. Nonostante le difficoltà oggettive e consapevole della necessità di dare una risposta al Paese in tempi doverosamente rapidi, nel giro di una settimana ha svolto il giudizio ed emesso la sentenza.