Brexit, Europa avanti con la ratifica dell’accordo. Londra: il governo ha i numeri I Ventisette hanno deciso di continuare per parte loro l'iter di ratifica, con un voto al Parlamento europeo nel corso della prossima settimana. Lo sguardo è comunque tutto rivolto a Londra, per capire se il premier Boris Johnson riuscirà a far approvare l'intesa nei prossimi giorni, così come promesso pubblicamente di Beda Romano

Brexit, Europa avanti con la ratifica dell’accordo

3' di lettura

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – All'indomani della clamorosa scelta di Westminster di rinviare il voto di approvazione dell'accordo di recesso siglato giovedì scorso con il Regno Unito, i Ventisette hanno deciso di continuare per parte loro l'iter di ratifica, con un voto al Parlamento europeo nel corso della prossima settimana. Lo sguardo è comunque tutto rivolto a Londra, per capire se il premier Boris Johnson riuscirà a far approvare l'intesa nei prossimi giorni, così come promesso pubblicamente.

VIDEO / A Londra in piazza un milione di anti-Brexit

I rappresentanti permanenti dei Ventisette si sono riuniti domenica 20 ottobre per discutere della situazione dopo il dibattito alla Camera dei Comuni. Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, i diplomatici si sono trovati d'accordo per continuare il processo di ratifica europeo, come se niente fosse. «Il nostro obiettivo è di mostrare l'impeccabilità del nostro iter di approvazione, traducendo il testo nelle lingue ufficiali e facendo i relativi controlli giuridici», spiega un diplomatico.



Primo scenario: uscita il 31 ottobre

Resta comunque sempre possibile un rinvio di Brexit, attualmente previsto per il 31 ottobre. Tre sono gli scenari che i diplomatici europei hanno in mente in questo momento. Il primo è quello più positivo: il governo Johnson riesce a fare approvare leggi attuative e lo stesso accordo di recesso nei primissimi giorni della settimana entrante, a seguire il voto di approvazione del Parlamento europeo, possibilmente giovedì. Brexit potrebbe quindi aver luogo il 31 ottobre, come previsto.



Il secondo e terzo scenario: rinvio tecnico o politico

Gli altri scenari prevedono un rinvio della data di uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Il primo tecnico, per permettere al paese di completare l'iter di ratifica. Il secondo più politico, nel caso di una bocciatura dell'accordo di recesso a Westminster. È possibile, se non probabile, che un nuovo vertice europeo possa rivelarsi allora necessario. «Monitoriamo gli sviluppi a Londra prima di qualsiasi decisione su cosa fare su questo fronte», dice ancora un diplomatico.