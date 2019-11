Brexit, regalo di Farage a Johnson: non correrà nei collegi Tories Il leader del Brexit Party Nigel Farage ha deciso di non fare concorrenza al partito del premier, ritirando 317 candidati dalle circoscrizioni in cui alle ultime elezioni avevano vinto i Tories, concentrandosi piuttosto a sfidare i laburisti. di Nicol Degli Innocenti

Il leader del Brexit Party Nigel Farage

LONDRA - Un regalo inaspettato per Boris Johnson in vista delle elezioni del 12 dicembre. Le chance di vittoria del partito conservatore guidato dal premier britannico sono aumentate in seguito alla decisione annunciata oggi da Nigel Farage.

Il leader del Brexit Party ha deciso di non contestare i seggi vinti dai Tories alle ultime elezioni del 2017, ritirando ben 317 candidati. Il partito anti-Ue si concentrerà invece sulle circoscrizioni elettorali vinte dai laburisti in zone che avevano votato a favore di Brexit per carpire voti all'opposizione.

La possibilità di un rinnovo del mandato a Johnson ha subito fatto salire la sterlina, che ha guadagnato l'1% sul dollaro e ha toccato i massimi da sei mesi sull'euro.

Si tratta di un'i nversione di marcia per Farage, che all'inizio della campagna elettorale aveva lanciato un ultimatum a Johnson: se il premier non avesse accettato un'alleanza con il suo partito per un'uscita dalla Ue in tempi rapidi e senza compromessi, il Brexit Party avrebbe presentato oltre 600 candidati in ogni circoscrizione elettorale per sottrarre ai Tories i voti degli euroscettici.

Johnson aveva respinto l'idea di un'alleanza con Farage, anche perché avrebbe significato abbandonare l'accordo di recesso che ha negoziato con la Ue e che il partito conservatore sta presentando come l'unico modo certo per attuare Brexit. Il premier ha però promesso di lasciare la Ue entro il 2020, impegnandosi a non prolungare il periodo di transizione oltre la fine del prossimo anno, indipendentemente dall'andamento dei negoziati per un accordo commerciale.