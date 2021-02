BREXIT. Da gennaio è fondamentale avere in mente le nuove coordinate

Una guida indispensabile per conoscere i numerosi adempimenti, ma anche per costruire nuovi legami e rapporti e cogliere così tutte le opportunità che la Brexit potrebbe offrire.

Da come trasferire la propria residenza in UK alle informazioni basilari per capire il sistema tributario del paese, dai requisiti per lavorare nel Regno Unito o per studiarvi da gennaio 2021 in poi al funzionamento del sistema sanitario per i cittadini esteri. E poi tutte le informazioni per aprire un'azienda in UK o per operare scambi commerciali in tutta sicurezza. Infine, un curioso capitolo sul cosiddetto BREXODUS, ovvero il fenomeno di rientro dei cervelli e delle imprese italiane che vogliono tornare in Italia dopo essere state finora in Gran Bretagna.

“Dal capitale umano si genera il capitale sociale che è alla base della prosperità di un popolo, di un territorio, di un Paese.” Spiega Alessandro Umberto Belluzzo. “Con la Brexit, il popolo britannico ha scelto: ci saranno effetti importanti su chi verrà, resterà e su chi invece rientrerà in Italia. Questo libro spiega le nuove regole per cogliere al meglio le opportunità di un passaggio storico. L'importante è scegliere!”

Il libro sarà acquistabile anche online all'indirizzo offerte.ilsole24ore.com/brexit.

L'autore

Alessandro Umberto Belluzzo. Laureato in Economia e Giurisprudenza all'Università Bocconi di Milano, Alessandro Belluzzo è registrato presso il Bar of England and Wales ed è accreditato come Trust Estate Practitioner (Tep) nel Regno Unito, dove svolge la professione come founder partner di Belluzzo International Partners e di Trust&Wealth, occupandosi prevalentemente di pianificazione patrimoniale con particolare riguardo alle persone fisiche e al family business. È abituale relatore in convegni specialistici in Inghilterra e nel mondo anche attraverso il suo ruolo di Deputy Chair of the Step Cross-Border Estates Special Interest Group. Nel 2017 è stato nominato Cavaliere della Stella d'Italia dall'Ambasciatore Italiano a Londra per i suoi meriti nel promuovere il dialogo tra le comunità economiche italiana e britannica. Dal 2019 ricopre la carica di Presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito.