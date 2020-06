Brexit tra gioco delle parti e veri interessi

Alla luce di queste cifre e degli interessi sottesi, le recenti dichiarazioni di esponenti dell'establishment tedesco sull'importanza di mantenere una posizione ferma e coesa nel negoziato hanno il sapore di un gioco delle parti e vanno lette come tentativi di minimizzare le concessioni che alla fine la UE dovrà probabilmente fare.

Anche temi delicati, come quello sul giudizio di equivalenza per la prestazione di servizi finanziari oltre-confine, troveranno verosimilmente una composizione amichevole, che formalmente permetterà all'UE di non uscirne perdente ma de facto consentirà all'industria finanziaria britannica di preservare la sua capacità di penetrazione nel vecchio continente su livelli molto simili a quelli pre-Brexit. Del resto, un'occhiata all'ultima versione della tabella sulle decisioni di equivalenza adottate dalla Commissione Europea rivela che su numerose aree – come i requisiti prudenziali per banche e imprese d'investimento o le agenzie di rating – la regolamentazione vigente in paesi come USA, Svizzera, Giappone, ma anche a Hong Kong e Singapore è stata giudicata equivalente a quella UE. È quindi probabile che alla fine le potenti lobbies finanziarie inglesi riusciranno a portare a casa una doppia vittoria: trattamento favorevole nell'export di servizi verso l'Europa e indipendenza regolamentare. Indipendenza che plausibilmente si tradurrà spesso in una regolamentazione meno stringente di quella Europea – con conseguente possibilità di profittevoli arbitraggi normativi – per consentire alla finanza britannica di mantenere se non addirittura accrescere il proprio giro d'affari.

L’exploit del fintech

Di particolare interesse a questo riguardo è l'exploit registrato negli ultimi anni dal fintech nel Regno Unito. Nel 2019 questo settore ha generato introiti per 9,9 miliardi di sterline, in aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente: una performance che attrae massicci investimenti (38,3 miliardi di sterline nel 2019) sia dalla finanza “classica” – ansiosa di riconvertirsi per non perdere quote di mercato – che da investitori in cerca di opportunità di profitto come quelli di venture capital e private equity.

Secondo un'indagine di Ernst & Young, nel 2019 in UK il 71% degli adulti che operano con tecnologie digitali utilizza i servizi di almeno un'azienda di fintech contro un tasso di adozione medio globale del 64%. In Europa solo i Paesi Bassi hanno un valore più alto (73%). Il quadro regolamentare particolarmente friendly rappresenta uno dei più importanti fattori di successo di questa fiorente industria. Cinque anni fa l'autorità di vigilanza finanziaria britannica (FCA) è stata la prima al mondo a lanciare una regulatory sandbox (“scatola di sabbia regolamentare”), ossia uno spazio di sperimentazione che permette alle start-up della finanza digitale di testare prodotti e servizi innovativi secondo un piano concordato e supervisionato dell'autorità competente.

Tra i più promettenti ambiti di applicazione delle tecnologie digitali alla finanza vi sono le attività legate all'open banking, vale a dire la condivisione dei dati proprietari delle banche sui clienti (previo consenso di questi ultimi) con terze parti come aziende di fintech e simili. In questo campo il Regno Unito sta consolidando una posizione di leadership e registra un boom delle piattaforme che utilizzano l'intelligenza artificiale per elaborare i dati messi a disposizione dalle banche attraverso l'apertura delle API (Application Program Interface), le interfacce da cui sono consultabili appunto le informazioni sulla clientela.