Brexit, Johnson chiuderà il parlamento britannico fino al 14 ottobre Colpo di mano di Boris Johnson: il premier britannico intende sospendere il Parlamento per impedire ai deputati di bloccare un'uscita dall'Unione Europea senza un accordo

Boris Johnson (Reuters)

4' di lettura

LONDRA - Colpo di mano di Boris Johnson: il premier britannico intende sospendere il Parlamento per impedire ai deputati di bloccare un’uscita dall’Unione Europea senza un accordo.

Il premier in queste ore sta informando i suoi ministri della decisione a sorpresa e ha telefonato alla Regina Elisabetta II, che è in vacanza nella sua tenuta scozzese di Balmoral, per chiederle di sospendere il Parlamento e di fissare il suo discorso annuale a Westminster per ottobre per presentare il programma del nuovo Governo.

I deputati rientrano il 3 settembre dalla pausa estiva e Johnson intende spiazzare i suoi avversari sospendendo di nuovo le attività parlamentari il 10 settembre.

La chiusura del Parlamento per cinque o sei settimane significa che i deputati non avrebbero abbastanza tempo prima del 31 ottobre – la scadenza ufficiale di Brexit – per impedire un “no deal”. Il piano di Johnson è stato subito criticato dai partiti di opposizione e da numerosi deputati conservatori, che lo hanno definito «un oltraggio alla democrazia» e minacciano un voto di sfiducia al Governo.

Il premier ha difeso la sua decisione, affermando che non riguarda Brexit ma «si tratta solo di proporre un nuovo programma legislativo per il Paese sulla Sanità, la lotta al crimine e gli investimenti in infrastrutture e scienza. I deputati avranno abbastanza tempo prima e dopo il cruciale summit Ue del 17 ottobre per discutere della Ue e di Brexit».

La posizione ufficiale di Johnson è che si tratta di «business as usual» senza «connotati sinistri». In una lettera inviata stamani a tutti i deputati, il premier spiega che potranno esprimere la loro opinione «sul discorso della Regina e sul programma di Governo prima del Consiglio europeo e poi votare il 21 e 22 ottobre una volta noto l’esito del summit».

La strategia del premier sembra essere quella di lasciare aperto uno spiraglio per raggiungere un nuovo accordo con la Ue prima del 31 ottobre, ma al tempo stesso di mettere in chiaro che se Bruxelles non andrà incontro a Londra allora la Gran Bretagna uscirà senza un accordo e il Parlamento non potrà intervenire. Il suo messaggio, che è quasi un ultimatum, sembra essere rivolto alla Ue tanto quanto ai deputati ribelli. «Se raggiungerò un accordo con la Ue, il Parlamento avrà l'opportunità di approvarlo e ratificarlo prima della scadenza del 31 ottobre», ha dichiarato Johnson.

John Bercow, lo Speaker del Parlamento, ha dichiarato stamani di non essere stato informato delle decisioni del Governo, ma «se le notizie che intende sospendere il Parlamento sono confermate, si tratta di un oltraggio costituzionale. In qualsiasi modo vogliano presentarlo, è del tutto evidente che lo scopo di una sospensione ora è impedire al Parlamento di discutere su Brexit e di svolgere il suo dovere di tracciare la via per il Paese».