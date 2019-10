Brexit: governo a corte Edimburgo, «Johnson chiederà proroga senza accordo» Il governo britannico chiederà una proroga della Brexit se non si riuscirà a ottenere un nuovo accordo con la Ue e approvato dal Parlamento entro il 19 di ottobre come richiesto dal Benn Act

Il governo britannico chiederà una proroga della Brexit se non si riuscirà a ottenere un nuovo accordo con la Ue e approvato dal Parlamento entro il 19 di ottobre come richiesto dal Benn Act. È quanto recitano i documenti legali presentati dal governo di Boris Johnson nell'ambito della causa che viene dibattuta oggi presso la massima corte civile della Scozia.

Quanto affermato nei documenti legali smentisce dunque quanto Boris Johnson va dicendo da settimane, ovvero che il Regno Unito uscirà dalla Ue a qualsiasi costo il 31 di ottobre. L'azione legale è stata avviata presso la Court of Sessions di Edimburgo, la massima corte civile del paese, dall'uomo d'affari Vince Dale, dalla deputata dello Scottish National party, Joanna Cherry, e da rappresentanti del Good Law Project. Il giudice della corte, Lord Pentland dovrebbe emettere il suo verdetto già nella giornata di lunedì.

La deputata dello Scottish National Party Joanna Cherry, una delle promotrici del ricorso di urgenza alla corte, ha chiesto nondimeno al giudice di imporre «un obbligo formale» per assicurare che il primo ministro rispetti davvero l'impegno manifestato nei documenti legali. «Boris Johnson ha detto alla Corte tramite i suoi avvocati una cosa diversa da quella che ha detto ieri in Parlamento - ha detto la Cherry - Con un primo ministro del genere non serve nulla di meno di un obbligo formale».