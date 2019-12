Brexit, il guru del Remain: se Jonhson perde si andrà a un secondo referendum

Lo stesso obiettivo fallito da Theresa May e lo stesso Johnson “grazie” a una maggioranza risicata e ostaggio delle frizioni fra i Tory. «Se Johnson ottiene la maggioranza, allora avrà tutto il margine per gestire il suo partito e ’concludere’ la Brexit - dice - Fino ad allora, però, l’intero processo di Brexit è reversibile perché il divorzio non c’è stato».

Ad Adonis sembra ovvio che l’esito delle politiche sia decisivo per sbloccare, o arginare, un divorzio dalla Ue che tiene in sospeso il paese da tre anni. Ma teme che per l’elettorato non lo sia, e vorrebbe un Labour meno altalenante su questo fronte: «Corbyn dovrebbe far capire che non si vota per lui o per Johnson, ma sulla Brexit».

Perché oggi vincerebbe il Remain

D’altronde, l’aria è cambiata rispetto al 23 giugno del 2016. Adonis è convinto che la maggioranza degli elettori voterebbe Remain in un nuovo referendum, ribaltando il risultato strappato di pochi punti percentuali tre anni fa. Uno fra i tanti spettri che si aggirano sul dopo Brexit è una frattura definitiva del Regno Unito, con la separazione della Scozia e un’ipotesi che dovrebbe terrorizzare le ali più intransigenti dei Conservatori: la riunificazione di Irlanda e Irlanda del Nord, con la permanenza di entrambe nel perimetro Ue.

Lo scenario si è evoluto e gli effetti di lungo termine della Brexit si sono manifestati con più chiarezza. Ma le cause profonde che hanno portato alla Brexit sono rimasti dove erano oltre tre anni fa. Adonis, che si fregia di aver toccato 160 località diverse nell’Isola con i suoi comizi, pensa che le spinte antieuropee siano il frutto di due fattori diversi: uno scetticismo atavico verso il progetto federale della Ue e un senso di frustrazione diffuso per le disuguaglianze sociali imputate alle globalizzazione.

Anzi, i sentimenti antieuropei sono stati solo esacerbati dalla crisi, sfociando in quel voto che ha scisso così radicalmente la City londinese dalle province. «Penso che la Brexit sia in parte colpa del populismo e delle disuguaglianze sociali - dice - Ma penso anche che abbia inciso una diffidenza di fondo per il progetto federale della Ue. Senza quello, la Brexit non avrebbe avuto successo».