Brexit, Johnson: “a giorni” il nuovo accordo per il divorzio dall’Europa

Il ministro dell’Europa irlandese Helen McEntee ha detto in una intervista radiofonica che che il concetto stesso di installare dei controlli di frontiera è «inaccettabile» e dannosa per la tenuta dell’economia del’Isola. A dire di McEntee, una proposta simile condurrebbe il Regno Unito (ancora) più vicino allo scenario del no-deal, la Brexit senza accordi diplomatici che inizia a essere considerata come la via di uscita più verosimile dopo mesi di stallo diplomatico fra Londra e i suoi ex partner europei.

Johnson ha comunque smentito l’opzione di un check-point a ridosso dei confini fra Irlanda e Irlanda del Nord, sostenendo che «non è assolutamente quello che stiamo proponendo». Johnson ha comunque ribadito l’urgenza di garantire al Regno Unito «un unico territorio doganale», evitando frammentazioni interne, ma ha precisato che ci sono «diversi modi per facilitare il commercio dalnord al sud (dell’Irlanda, ndr)».