Brexit, Johnson lavora a un nuovo accordo sulle frontiere irlandesi

Il Dup ritiene inaccettabile che l’Irlanda del Nord abbia regole diverse dal resto del Regno Unito quando si tratta di Ue, ma di fatto il partito unionista e ultra-conservatore si è battuto per avere leggi diverse sul diritto all’aborto e i matrimoni gay.

Un'altra soluzione all'impasse su Brexit potrebbe essere un secondo referendum. Corbyn oggi ha promesso che se i laburisti vinceranno le prossime elezioni ci sarà una seconda consultazione popolare sull’appartenenza alla Ue.

Il secondo referendum avrà anche «una credibile opzione per lasciare la Ue», ha precisato il leader laburista, per dare a tutti gli elettori la possibilità di esprimere la loro opinione. Il partito non si schiererà però ufficialmente a favore di restare o di lasciare la Ue, anche se molti ministri-ombra hanno già dichiarato di preferire l’opzione di restare parte dell'Unione Europea. Corbyn ha dichiarato che in attesa delle elezioni, per le quali non c'è una data, la sua priorità assoluta è evitare un'uscita dalla Ue senza un accordo.

Intanto oggi tutto tace nel Parlamento britannico dopo il clamore notturno. Alle due del mattino, quando John Bercow, lo Speaker dimissionario, ha formalmente posto fine alla sessione parlamentare, numerosi deputati hanno cantato, urlato “Vergogna” e sventolato cartelli per protestare contro la chiusura forzata della House of Commons per cinque settimane da parte del Governo. I lavori riprenderanno con il tradizionale discorso della Regina il 14 ottobre, due settimane prima della data prevista di Brexit.

Pochi giorni dopo ci sarà il summit europeo, scadenza ultima per raggiungere un accordo in extremis su Brexit. Se non ci sarà un'intesa, la legge approvata questa settimana dal Parlamento in tempo record prevede che il 19 ottobre Johnson debba chiedere a Bruxelles un rinvio di Brexit di tre mesi, fino al 31 gennaio 2020. Il premier continua a insistere che la Gran Bretagna uscirà in ogni caso il 31 ottobre come previsto.