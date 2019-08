Brexit, Johnson dalla Merkel rischia di tornare a mani vuote Al suo primo viaggio oltre Manica il premier britannico sembra deciso a entrare in rotta di collisione con l'Unione Europea, chiedendo concessioni rilevanti ma senza offrire alternative per evitare una Brexit senza accordo. di Nicol Degli Innocenti

3' di lettura

Non sarà un benvenuto caloroso quello che Boris Johnson riceverà oggi dalla cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino. Al suo primo viaggio oltre Manica il premier britannico sembra deciso a entrare in rotta di collisione con l'Unione Europea, chiedendo concessioni rilevanti ma senza offrire alternative per evitare una Brexit senza accordo.

La richiesta principale di Johnson è l'eliminazione dal trattato di recesso della “backstop”, la polizza di assicurazione che punta a evitare il ritorno a un confine interno tra le due Irlande dopo l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. In una lunga lettera a Bruxelles, Johnson ha definito la backstop «non democratica» e «incompatibile con la sovranità dello Stato britannico» e ha ricordato che il Parlamento di Westminster l'ha bocciata tre volte.

La Merkel si è detta disponibile a trattare per trovare una «soluzione pratica» all'impasse ma ha messo in chiaro, come tutti gli altri leader Ue, che la backstop non può essere eliminata. Si tratta sia di proteggere quello che diventerà il confine esterno dell'Unione che di tutelare la Repubblica d'Irlanda e di rispettare la lettera e lo spirito degli accordi del Venerdì Santo che hanno eliminato i controlli al confine interno irlandese e hanno mantenuto la pace per oltre vent'anni.

Oggi uno stretto alleato della cancelliera, il presidente della Commissione Esteri del Parlamento tedesco Norbert Röttgen, ha dichiarato che la lettera di Johnson non è un'offerta seria perché non fa alcuna proposta nuova o credibile per sbloccare l'impasse. «Se Johnson avesse davvero voluto ottenere qualcosa nella sua visita a Berlino e a Parigi, avrebbe fatto meglio a non scrivere quella lettera -, ha detto Röttgen -. Merkel è ben diposta verso la Gran Bretagna e dimostrerà anche oggi la sua volontà di mantenere rapporti amichevoli tra i due Paesi, ma a Berlino è stato notato il modo in cui il Governo Johnson è disposto a umiliarsi pur di siglare un accordo commerciale con gli Stati Uniti».