Brexit, Johnson minaccia il «no deal». A rischio anche intesa su confine tra due Irlande Alla vigilia della fase finale dei negoziati, il premier britannico alza la posta e tira la corda salvo poi essere conciliante con Macron. I negoziatori Ue sono però preoccupati per un imminente progetto di legge governativo

Il premier britannico Boris Johnson ha tanti problemi, non ha gestito bene l’ondata pandemica e lo sa, l’economia britannica va male, si fa debito come non si è mai fatto, i contagi sono ripresi anche se si è lontani dai numeri terribili della primavera. In più girano voci che il premier si voglia dimettere per questo disastro (improbabile) e che i britannici non vogliano più uscire dalla Unione europea come una volta (possibile, sostengono alcuni sondaggi). E allora Boris che fa? Si risiede al tavolo dei negoziati per Brexit che sono ripartiti oggi 7 settembre e da domani entrano nella fase finale, e lancia ultimatum. Fissa la data del 15 ottobre per trovare un’intesa: «C'è ancora un accordo da trovare. Ma non possiamo scendere a compromessi, e non lo faremo, sui principi fondamentali» dice Johnson nel discorso sulla Brexit, diffuso da Downing Street: «se non si troverà un accordo entro quella data (il 15 ottobre, ndr), credo che non ci sarà un accordo di libero scambio tra le parti e dovremmo accettarlo e passare oltre».

Quindi o si chiude entro il prossimo mese o «no deal», niente accordo commerciale con i 27 Paesi Ue. Cosa ancora più grave per gli equilibri del negoziato, Johnson minaccia di stracciare anche parti dell’intesa già firmate e molto delicate, come i confini aperti fra Irlanda e Irlanda del Nord, scoglio su cui è naufragata l’ex premier Theresa May.

I vertici Ue non sembrano avere nessuna voglia di farsi intimidire dal premier britannico, e invitano Johnson al rispetto del diritto internazionale. «Potremmo perdere il Regno Unito, ma non perderemo la nostra forza d'animo» twitta il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. «Primo ministro» Johnson, «non esiste un buon risultato nella Brexit. Invece di prendere di nuovo in ostaggio l'Irlanda del Nord, sarebbe meglio che mantenesse la parola e rispettasse l'accordo di recesso» twitta invece il leader del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber.

Nel frattempo, il negoziatore capo per la Ue, Michel Barnier, si dice molto pessimista alla vigilia dell’incontro con la sua controparte, il britannico David Frost che sulla scia del premier Johnson ha rilasciato ieri 6 settembre dichiarazioni poco concilianti sulla possibilità di andare via «non siamo affatto spaventati».

Johnson da parte sua indica nel Consiglio europeo di ottobre l’appuntamento risolutivo per trovare una soluzione in un senso o nell’altro: bisogna trovare «un accordo con gli amici europei - dice - secondo la nostra ragionevole proposta di un trattato di libero scambio standard come quello che la stessa Ue ha raggiunto col Canada»; oppure accettare l'inevitabile e «andare avanti» verso una relazione commerciale amichevole “e aperta”, ma non regolata da altro se non dalle regole del Wto, come accade fra l'Unione e la remota Australia. Un accordo sul modello canadese, prosegue, è ancora possibile, ma solo a patto che sia Bruxelles «a rivedere le sue posizioni attuali» poiché il Regno non intende derogare dalla promessa di recuperare dopo la fine della transizione il 31 dicembre «il pieno controllo delle sue leggi, regole o acque per la pesca» nonché il diritto di tornare a essere “un Paese indipendente”, libero tra l'altro di commerciare con qualsiasi Stato al mondo per prosperare “potentemente” in avvenire.