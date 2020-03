Brexit, Johnson: nessun rinvio causa coronavirus. Ue pubblica bozza accordo Una proroga della transizione oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 non è al momento sul tavolo

(AFP)

La Brexit «è cosa fatta» e una proroga della transizione oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 non è al momento sul tavolo sullo sfondo del coronavirus. Lo ha detto Boris Johnson rispondendo a un giornalista durante la conferenza stampa odierna. «C'è una legge approvata (che vieta

l'estensione della transizione) e non intendo cambiarla», ha tagliato corto il premier britannico, pur precisando che al momento «la questione non è stata discussa» in seno al governo sulla base dell'emergenza coronavirus.

La bozza di accordo Ue

La Commissione europea, intanto, ha pubblicato stasera la bozza del testo legale di accordo per le relazioni future col Regno Unito. Si tratta di un documento di circa quattrocento pagine, che tocca vari aspetti, dal commercio al trasporto aereo, alle indicazioni geografiche, al copyright.



Più nello specifico, ricalca la dichiarazione sulla partnership futura sottoscritta nell'ottobre scorso allegata all'accordo di divorzio e recepisce il mandato degli Stati membri, che sottolineano l'importanza di una base di regole comuni per «evitare la concorrenza sleale» (level playing field). Il testo è stato preparato per facilitare il negoziato, che comunque continua ad essere tutto in salita, ed ora anche reso più difficile dall'epidemia di coronavirus.