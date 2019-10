Brexit, la nuova proposta di Johnson in 5 punti. Juncker: ancora problemi aperti

3' di lettura

LONDRA - Boris Johnson ha presentato oggi le sue proposte per un accordo rivisto con l’Unione Europea da approvare in tempi strettissimi per evitare una Brexit senza accordo il 31 ottobre. Il premier britannico ha avvertito Bruxelles che le sue proposte «costruttive e ragionevoli» sono l’unica alternativa a un “no deal” che in ogni caso non spaventa la Gran Bretagna. E chiederà alla Regina una nuova sospensione del Parlamento dall’8 ottobre, questa volta di pochi giorni, per poter poi pronunciare il discorso della Regina lunedì 14. Lo rende noto in un comunicato di Downing Street. Il discorso della Regina, in cui viene presentata la nuova linea programmatica del governo, può essere pronunciato solo dopo una sospensione del Parlamento.

In una lettera inviata al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, Johnson ha delineato le proposte britanniche in cinque punti e le conditio sine qua non del suo Governo. In primo luogo va eliminata la backstop, la polizza di assicurazione concordata da Londra e Bruxelles ai tempi di Theresa May per evitare un ritorno a controlli alla frontiera interna irlandese.



La backstop deve sparire, ha spiegato Johnson, non solo perché è stata respinta per tre volte dal Parlamento britannico che ha votato contro l'accordo May, ma anche perché è stata concepita come un “ponte” verso una futura stretta integrazione con la Ue.



Nelle intenzioni del Governo britannico, scrive il premier, «i rapporti futuri devono essere basati su un accordo di libero scambio da delineare in futuro che lasci la Gran Bretagna libera di decidere la propria politica commerciale». Agli occhi di Johnson quindi la backstop è «un ponte verso il nulla».



Nel suo applauditissimo discorso di chiusura al Congresso del partito conservatore il premier ha ribadito che la Gran Bretagna lascerà la Ue il 31 ottobre «a qualsiasi costo» e ha usato toni da ultimatum, presentando alla Ue un piano da prendere o lasciare.