Brexit, Johnson prende tempo sulla proroga. Obiettivo urne

Mentre si conia un nuovo neologismo, ora si parla di «flextension» per intendere l’estensione flessibile fino al 31 gennaio 2020 che l’Unione europea ha concesso al Regno Unito, il premier britannico Boris Johnson decide lo scontro frontale con i parlamentari britannici che gli hanno impedito di uscire in fretta e furia il 31 ottobre come aveva solennemente promesso pena «la morte in un fosso».

Johnson è tutt’altro che moribondo, è viva la sua rabbia contro i deputati rei di non avergli permesso di mantenere la promessa, è colpa loro, dice oggi, se il Regno Unito si trova in questo limbo, il Paese sarebbe già fuori dal blocco dei 27 se Westminster non avesse tergiversato.

Con questa premessa, il premier propone oggi una mozione per sciogliere la Camera dei Comuni il 6 novembre e andare così a elezioni anticipate il 12 dicembre. Con questa combinazione la Camera dei Comuni potrebbe approvare la legislazione che supporta l’accordo per il ritiro dalla Ue. Con il risultato favorevole dopo una nuova elezione, Johnson spera di avere una maggioranza in grado di ultimare la Brexit e non essere così appeso ai dieci voti degli unionisti nordirlandesi che ormai sono i nemici in casa di questo governo di minoranza che ha decretato le dimissioni e la fine politica della precedente premier Tory, Theresa May.

Oggi Johnson va in parlamento per portare a casa la data del voto, ecco perché prende tempo sulla «flextension» , la proroga flessibile: fa infatti dire al suo portavoce che si pronuncerà sul punto solo dopo averne conosciuto i dettagli.

Oggi - come e più del solito nella lunga saga Brexit - lo scontro è tutto interno, insulare. Oggi pomeriggio 28 ottobre e domani 29, Johnson combatterà per il voto prima di Natale, fonti del governo fanno sapere che se l’opposizone laburista nel pomeriggio voterà contro la data del 12 dicembre, il premier riproporrà identica mozione domani 29 ottobre. Proprio domani si dimetterà uno dei più temibili avversari di Johnson: John Bercow, speaker della Camera dei Comuni che ha intralciato in tutti i modi che la legge gli concesso l’uscita frettolosa dalla Ue, lascerà l’incarico. E questa, per il premier, è un’ottima cosa.