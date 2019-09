Brexit, Johnson minaccia il voto anticipato. Parlamento per proroga di 3 mesi Un sì al tentativo di sottrarre il controllo del calendario al governo per approvare una legge favorevole a un rinvio della Brexit equivarrebbe a «un voto di sfiducia», avverte Downing Street, facendo balenare elezioni anticipate di Nicol Degli Innocenti

(Afp)

Settimana decisiva a Westminster. Il premier britannico Boris Johnson impone fedeltà ai deputati conservatori e minaccia che verranno sospesi dal partito se questa settimana si schiereranno con l'opposizione per bloccare un'uscita dall'Unione Europea senza un accordo.



Il Parlamento di Westminster riapre martedì dopo la pausa estiva ma sarà di nuovo chiuso pochi giorni dopo in seguito alla controversa decisione di Johnson di sospendere i lavori per cinque settimane. I partiti di opposizione, guidati dal leader laburista Jeremy Corbyn, hanno formato un'alleanza per tentare di approvare una legge in tempo record per rinviare Brexit e impedire un “no deal”.

Decine di deputati conservatori contrari a una hard Brexit intendono votare a favore della legge e contro la volontà del Governo. Per dissuaderli, il premier li ha avvertiti che saranno sospesi dal partito (nell'arcano linguaggio della politica inglese verrà loro tolto il “whip”, letteralmente “la frusta”, termine che deriva dal “whipper” che teneva a bada i cani durante le partite di caccia). I deputati sospesi non potranno presentarsi come candidati del partito conservatore alle prossime elezioni.



Johnson non si è limitato a questo: un sì al tentativo di sottrarre il controllo del calendario al governo per approvare una legge favorevole a un rinvio della Brexit equivarrebbe a «un voto di sfiducia», avverte Downing Street, facendo balenare elezioni anticipate entro il mese di ottobre. Inoltre il premier ha anche lasciato intendere che potrebbe ignorare, quindi rifiutarsi di accettare o rispettare, qualsiasi legge il Parlamento riesca ad approvare nei prossimi giorni, compresa quella che chiede un rinvio di tre mesi della Brexit rispetto alla data prevista del 31 ottobre. Johnson potrebbe consigliare alla Regina di non concedere l'approvazione reale alla nuova norma, cosa che di solito è un atto dovuto e una mera formalità.