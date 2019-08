Brexit, Johnson scrive a Tusk: accordo è priorità, ma senza backstop

2' di lettura

Boris Johnson scrive a Donald Tusk, primo tentativo pubblico per rinegoziare l’accordo sulla Brexit. Al centro della lettera il backstop con l’Irlanda, uno tra i nodi irrisolti della Brexit: i 499 chilometri che dividono la parte settentrionale dell’isola tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord.

Nella lettera al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, Johnson ha riaffermato la sua disponibilità a concludere un accordo di uscita dalla Ue e la sua opposizione alla controversa disposizione sull'Irlanda.

Questa disposizione, definita “backstop”, o rete di sicurezza, è contenuta nell'accordo di ritiro dall'Ue concluso dal precedente governo di Theresa May. Si prevede che, per mancanza di una soluzione migliore dopo un periodo transitorio di due anni e per evitare la creazione di un confine tra la provincia britannica dell'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, tutto il Regno Unito rimanga nell'Unione doganale.

Il premier britannico ha dichiarato che il suo «governo lavorerà con energia e determinazione per raggiungere un accordo, è la nostra massima priorità», ma di voler sostituire la soluzione di backstop contenuta nell'accordo con un «impegno giuridicamente vincolante» a non costruire infrastrutture o effettuare controlli alla frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, a condizione che la Ue si impegni a fare lo stesso.

