Brexit, Johnson: con questo piano possiamo avere un accordo. Ue fredda

Brexit, Johnson si gioca l'"offerta finale" e accordo segreto Dup

Il premier britannico Boris Jonhson parla al parlamento con toni apparentemente più concilianti rispetto a quanto sentito finora. Siamo forse di fronte alle sue concrete proposte per realizzare Brexit. Proposte che, premette, non costituiscono affatto «quello che avremmo voluto, sono un compromesso» dice.

Compromesso che tutto sommato tale non è perché non rinuncia all’ultimatum: se non si accetta la mia offerta l’unica alternativa, minaccia, è il no deal, l’uscita senza accordo . E certo sarà difficile accettare un piano che non prevede più il backstop, il regime transitorio tra Irlanda e Irlanda del Nord che l’Ue ha sinora considerato irrinunciabile.

Il pacchetto di proposte di Johnson

Le nuove proposte britanniche si basano sul mantenere aperto il confine tra Irlanda del Nord e l’Irlanda mentro Ue, ciò si dovrebbe realizzare con una Irlanda del Nord che pur facendo parte del Regno Unito resterebbe allineata alle regole Ue per quanto riguarda il commercio di beni, incluso il settore agrifood, soluzione per la cui durata non si esclude un lungo periodo.

Così, promette Johnson ai parlamentari britannici, ci sono margini per trattare perché «ci sono amici europei che hanno riconosciuto il bisogno di affrontare certi temi». Temi di cui discuterà con gli emissari Ue nel tardo pomeriggio, mentre lle 17.15 sentirà Juncker a sua volta in costante contatto con Angela Merkel.