Brexit, l’accordo con l’Europa è a un passo. Ore decisive a Bruxelles Le parti hanno discusso di una alternativa la quale prevede nei fatti che l'Irlanda del Nord rimanga nel territorio doganale britannico, ma applicando nel contempo le norme doganali comunitarie di Beda Romano

Il capo negoziatore europeo per la Brexit Michel Barnier (Ap)

BRUXELLES – Si stanno moltiplicando i segnali di ottimismo su un accordo tra Londra e Bruxelles che possa finalmente sbloccare dopo due anni e mezzo i negoziati in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

I negoziati tecnici sono in corso e la speranza è che possano chiudersi entro domani, 16 ottobre, se non addirittura oggi (15 ottobre) a ridosso del vertice europeo che si terrà qui a Bruxelles giovedì 17 e venerdì 18 ottobre. L'obiettivo delle parti è di evitare una hard Brexit il 31 ottobre.



Il capo-negoziatore comunitario Michel Barnier ha incontrato i Ventisette in Lussemburgo per informarli sull'andamento delle trattative. «Il negoziato è difficile, ma credo che l'intesa sia ancora possibile», ha spiegato su Twitter. Da Parigi, l'Eliseo ha parlato di «slancio positivo». Ha detto un consigliere del presidente Emmanuel Macron, secondo l'Afp: «Speriamo in un accordo, ma non sappiamo se e come (…) Lo speriamo per questa sera».



Le discussioni hanno subito una improvvisa accelerazione la settimana scorsa dopo un incontro a sorpresa tra il premier inglese Boris Johnson e la sua controparte irlandese Leo Varadkar. Nodo del contendere sempre il backstop, la soluzione ideata ai tempi del governo May per evitare il ritorno di una frontiera fisica tra le due Irlande, ma respinta da Boris Johnson perché prevedeva la partecipazione del Regno Unito all'unione doganale, e quindi la perdita di autononia commerciale da parte di Londra.



In questi ultimi giorni, le parti hanno discusso di una alternativa la quale prevede nei fatti che l'Irlanda del Nord rimanga nel territorio doganale britannico, ma applicando nel contempo le norme doganali comunitarie. A garantire l'applicazione del codice doganale europeo nell'Ulster sarebbero i doganieri britannici, e comunque lontano dal confine. In passato, questa possibilità non aveva trovato sostegno, tra le altre cose per paura di una segmentazione del Regno Unito.