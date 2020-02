La Ue a Londra: regole comuni per avere zero dazi. Johnson: nessun allineamento

Johnson: nessun allineamento, prosperemo comunque

A stretto giro di posta la risposta di Boris Johnson, un atteso discorso per tratteggiare le ambizioni di Londra su cui peraltro erano già filtrate da Downing Street notizie poco incoraggianti. Il Regno Unito - ha detto il premier - vuole un accordo con Bruxelles per il dopo Brexit fondato sul «libero scambio», che «non richiede alcun allineamento alle regole e agli standard» Ue «sulla politica della competizione, i sussidi, la protezione sociale, l'ambiente o nulla di simile».

Le alternative: modello Canada o Australia

La scelta - ha poi esplicitato - non è ormai tra accordo e no-deal, ma tra «una relazione commerciale comparabile a quella del Canada» (il Ceta, accordo di libero scambio tra Ue e Canada pressoché a zero dazi negoziato però per sette anni, ndr) e un’intesa meno ambiziosa, «più simile a quella tra Australia e Ue». Al momento gran parte del commercio europeo con l’Australia si svolge secondo le regole della Wto, con accordi specifici per alcune merci. «In ogni caso - ha concluso Johnson in tono di sfida - non ho dubbi che la Gran Bretagna prospererà» e potrà «scatenare tutto il suo potenziale».

Altolà anche a una supervisione della Corte di giustizia Ue. Unica parziale concessione del primo ministro la disponibilità a considerare un accordo sulla pesca.