Brexit, il Regno Unito lascia ufficialmente la Ue. Johnson: «Può essere un clamoroso successo» A mezzanotte Londra è uscita dalla Ue. «La cosa più importante da dire stasera è che questa non è la fine, ma l'inizio - ha aggiunto il premier - È il momento in cui si apre l'alba e si alza il sipario su un nuovo atto del nostro grande dramma nazionale»

Boris Johnson (Reuters)

2' di lettura

«Stasera lasciamo l'Unione Europea. Per molte persone, questo è un momento di speranza sorprendente, un momento che pensavano non sarebbe mai arrivato. E ci sono molti, naturalmente, che provano un senso di ansia e di perdita. E poi c'è un terzo gruppo - forse il più numeroso - che ha iniziato a temere che l'intera lotta politica non finisse mai. Capisco tutti questi sentimenti e il nostro lavoro come governo - il mio lavoro - è quello di riunire questo Paese ora e portarci avanti».

È questo il messaggio di venerdì sera del premier Boris Johnson nell’ora cruciale e simbolica dell’addio all’Unione Europea dopo 47 anni di matrimonio spesso ad alta tensione.

«La cosa più importante da dire stasera è che questa non è la fine, ma l'inizio - ha aggiunto il premier - È il momento in cui si apre l'alba e si alza il sipario su un nuovo atto del nostro grande dramma nazionale».

La Brexit offre alla Gran Bretagna la chance di «di un reale rinnovamento e cambiamento», con più pari opportunità e investimenti in infrastrutture che non si vedevano «dall'era vittoriana». È la promessa di Boris Johnson nella sua dichiarazione del Brexit Day. Il premier Tory evoca «un clamoroso successo», parla di un Regno ad un tempo «europeo e globale» e di «un nuovo inizio» segnato anche da rapporti di «cooperazione amichevole fra una Gran Bretagna energica e l'Ue».

Insistendo sulla «alba di una nuova era», rilancia poi la promessa di combattere il crimine, di migliorare la sanità pubblica e l'istruzione, di modernizzare le tecnologie del Paese. Oltre che di far leva sulla ritrovata “indipendenza” per assumere un ruolo guida in politica estera sui cambiamenti climatici o i diritti umani.