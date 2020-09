Brexit, l’Ue avverte Londra: azioni legali se la Gran Bretagna non onorerà gli impegni

Approvazione non scontata

La Camera dei Lord, dove i conservatori non hanno la maggioranza, ha già promesso battaglia sulla questione. Il Pari del Regno Michael Howard, ex leader dei Tories, è stato l'ultimo di una lunga serie di notabili del partito a criticare Johnson, dichiarando che le sue azioni danneggeranno la reputazione della Gran Bretagna. «Come possiamo rimproverare la Russia o la Cina o l'Iran quando la loro condotta cade al di sotto degli standard accettati a livello internazionale quando noi mostriamo così poco rispetto per i trattati e gli obblighi che ne derivano?», ha chiesto Howard. Anche il leader dell'opposizione, il laburista Keir Starmer, ha invitato il Governo a pensare «al rischio reputazionale che sta prendendo con le misure proposte». Alla Camera dei Comuni i conservatori hanno una maggioranza schiacciante, ma anche qui l’approvazione della legge non è affatto scontata perché molti deputati Tory hanno espresso il loro dissenso o perlomeno disagio per la decisione di Johnson di non rispettare un accordo da lui stesso firmato pochi mesi fa. Sembra infatti ormai certo che questa fosse l'intenzione di Johnson fin dall'inizio, seguendo i consigli di Gove e di Dominic Cummings, il suo più fidato consigliere.

Nel suo blog lo scorso anno Cummings aveva scritto a proposito degli accordi con la Ue che «gli impegni cosiddetti permanenti non lo sono, perché un Governo serio che non si fa intimidire dai funzionari e dagli esperti legali che trattano i ministri come pecore potrà ignorare questi impegni». Intanto l'ottava tornata di negoziati bilaterali tra Michel Barnier e David Frost si è conclusa a Londra con un nulla di fatto. Sia Johnson che Frost hanno più volte espresso la convinzione che un'uscita dalla Ue senza accordo sarebbe «un buon esito» per la Gran Bretagna e hanno stabilito una scadenza ultima del 15 ottobre. Se entro la data del Consiglio europeo non sarà trovata un'intesa allora entrambe le parti dovrebbero «accettare un no deal e andare oltre».