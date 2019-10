Brexit, l’Ue dà via libera alla ripresa di negoziati «intensi»

Il premier ha più volte dichiarato di voler attuare Brexit entro il 31 ottobre «a qualsiasi costo» e che preferirebbe essere «morto in un fosso» che chiedere un ulteriore rinvio a Bruxelles.

Johnson però sembra avere convinto Varadkar ieri della sua reale disponibilità a scendere a compromessi per arrivare a un'intesa. I dettagli delle concessioni proposte ieri da Londra che hanno spianato la strada a una ripresa dei negoziati non sono stati resi noti, ma la svolta positiva nei rapporti ha subito rilanciato la sterlina che oggi sta guadagnando terreno.

Altri hanno dimostrato meno entusiasmo. Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha ricordato che «il tempo sta per scadere» e che non c'è alcuna garanzia di successo fino a quando la Gran Bretagna presenterà una «proposta realistica e fattibile». Ogni strada va però esplorata, ha detto Tusk, perché «una Brexit senza accordo non sarà mai la scelta della Ue».

Altrettanto scettico il presidente francese Emmanuel Macron, che ha detto che è meglio «aspettare qualche ora» prima di fare commenti.