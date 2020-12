Brexit, Londra «non cede» e indurisce i toni

Un segnale negativo è che oggi tornerà in Parlamento l'Internal Market Bill, il controverso disegno di legge per tutelare l'integrità del mercato interno britannico post-Brexit, alcune clausole del quale però violano apertamente e volutamente l'accordo di recesso firmato da Johnson pochi mesi fa. La Ue era stata costretta ad aprire una vertenza legale contro Londra per violazione di un trattato internazionale.

Il mese scorso la Camera dei Lord a grande maggioranza (con 433 voti contro 165) aveva eliminato le clausole controverse dal ddl, che darebbero a Londra il diritto di violare l'accordo di recesso. L'aspettativa era che il Governo britannico avrebbe “parcheggiato” il Bill per qualche mese come gesto di buona volontà per permettere il raggiungimento di un accordo con la Ue, che avrebbe comunque neutralizzato le clausole problematiche.

Johnson ha invece promesso che le clausole eliminate dai Lord verranno reintegrate nel testo del ddl, che verrà quindi approvato nella sua versione originale dato che i conservatori hanno una maggioranza schiacciante in Parlamento. Il via libera a un testo così controverso, inaccettabile alla Ue, in un momento così delicato dei negoziati, sembra un segnale alquanto bellicoso da parte del premier britannico.Tra poco più di tre settimane finirà il periodo di transizione e, se sarà “no deal”, scatteranno tariffe e controlli alla frontiera, con lunghe code e ritardi previsti ai confini.

Michael Gove, vicepremier responsabile di Brexit, è a Bruxelles lunedì per un incontro con il vicepresidente della Commissione, Maros Sefcovic, mirato a trovare accordi pratici su come gestire il confine interno irlandese. Le associazioni che rappresentano le imprese e gli agricoltori in Irlanda del Nord hanno chiesto un periodo di transizione di un anno per evitare il caos, ma Londra non sembra disponibile a rinvii.