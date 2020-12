Brexit, il “Lungo Giorno” del Parlamento inglese: l’ok della Regina atteso a mezzanotte È la prima volta dal 1600, nell'intera storia di Westminster, che i deputati vengono richiamati in aula sotto Natale. Il trionfo di Boris: 521 voti di Simone Filippetti

LONDRA - In una Westminster irriconoscibile, per l'anomalo deserto di persone, quando normalmente si accalca sempre una folla di turisti che si mischiano al via vai di parlamentari, poliziotti e funzionari, e per le impalcature che avvolgono il Big Ben e l’immenso edificio della Houses of Parliament, conseguenza di un mega piano di restauri in corso da anni, il 30 dicembre si prepara a essere la lunga giornata della Brexit nel Parlamento inglese.

Il premier Boris Johnson, uscito vittorioso dopo la Brexit di Natale con l'agognato accordo annunciato il pomeriggio del 24 dicembre, ha convocato una seduta straordinaria delle due camere. È la prima volta dal 1600, nell'intera storia del Parlamento più antico del mondo, che i “Right Honorable” di Westminster vengono richiamati in aula sotto le feste.

Il Recall, la seduta straordinaria, in passato convocata per eventi eccezionali come la Guerra delle Falkland o gli attacchi dell'11 Settembre 2001, serve per approvare l'accordo sulla Brexit. Domani è l'ultimo giorno ufficiale del Regno Unito dentro la Ue e il testo dell'accordo va approvato entro oggi. Si è iniziato in tarda mattinata e si finirà a mezzanotte, quando all'ultimo secondo, è previsto che arrivi il Royal Assent, il sigillo della Regina.

Inizia la House of Commons

I lavori sono iniziati alle 9.30 di mattina, con i proceedings, la lettura del testo, e sono andati avanti per tutta la giornata. Lo stesso Primo Ministro si è presentato in aula per presentare l'accordo, un successo “impensabile”. Tre i capisaldi del discorso davanti al Parlamento: la Gran Bretagna continuerà ad avere accesso all'area di libero scambio della Ue; non ci saranno né dazi né tariffe; il paese si riprende la sua sovranità. Molta retorica che ha incontrato critiche da parte dell'opposizione: il dibattito è stato bollato come una “farsa”. Un giorno di discussione, per un testo da oltre 1.200 pagine, non serve a niente.

Alle 12 ora inglese, con la tradizionale processione dello Speaker attraverso la sala ottagonale accompagnato dai Clerk in livrea che sorreggono lo scettro, è iniziato il dibattito sul Brexit Bill, il testo di 1246 pagine partorito dai negoziatori David Frost e Michel Barnier.