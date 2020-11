Brexit, il ministro inglese Raab: «Se Ue ci viene incontro sulla pesca si può fare accordo» Il titolare degli Esteri: «Pragmatismo e buona fede nei recenti colloqui, abbiamo fatto progressi sui temi della concorrenza»

Michel Barnier, il capo dei negoziatori Ue Brexit (Reuters)

Il titolare degli Esteri: «Pragmatismo e buona fede nei recenti colloqui, abbiamo fatto progressi sui temi della concorrenza»

I negoziatori della Brexit britannici e dell'Unione europea hanno mostrato pragmatismo e “buona fede” durante i recenti colloqui e “c'è un accordo da fare”: lo ha detto il ministro degli esteri britannico Dominic Raab.

Parlando a Sky News, Raab ha affermato che la grande questione in sospeso da risolvere sono i diritti di pesca e ha invitato l’Ue a riconoscere che riprendere il controllo delle acque britanniche è una questione di sovranità per il Regno Unito.

“Penso che sia importante che l'UE comprenda il punto di principio”, ha detto Raab al programma di domenica 29 novembre di Sophy Ridge. “Se mostrano il pragmatismo, la buona volontà e la buona fede che in tutta onestà penso abbia circondato l'ultima tappa dei colloqui e certamente abbiamo dimostrato la nostra flessibilità, penso che ci sia molto da fare”.

«Preoccupazione per la situazione in Iran»

Raab ha poi spiegato di essere preoccupato per la situazione in Iran e in tutta la regione dopo l’uccisione dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh, caduto in un agguato vicino a Teheran venerdì 27 novembre. «Siamo preoccupati per la situazione in Iran e ci aspettiamo un allentamento delle tensioni”, ha detto. «Stiamo ancora aspettando di conoscere i fatti completi, ma direi che ci atteniamo allo stato del diritto internazionale umanitario che è molto chiaro contro i civili”, ha aggiunto.

