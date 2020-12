Brexit, negoziato potrebbe proseguire oltre domenica. Focus sulla pesca Il Parlamento europeo ha avvertito di volere un accordo entro «mezzanotte di domenica», per rivederlo e ratificarlo in modo che possa entrare in vigore il 1° gennaio

Il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, ha dichiarato di non escludere che i negoziati finali in corso tra Ue e Gran Bretagna sulla Brexit proseguiranno oltre domenica, nonostante l'Europarlamento abbia fatto sapere di volere un testo entro il 20 dicembre.

«È normale non dire “ascolta, è domenica sera ci fermiamo qui e buttiamo tutto quello che abbiamo fatto”. Non lo faremo, perché la posta in gioco sono interi settori, come la pesca, le condizioni della concorrenza per le nostre imprese sul lungo periodo», ha detto il ministro francese a France Inter.

Conto alla rovescia

Il Parlamento europeo, da parte sua, ha avvertito di volere un accordo entro «mezzanotte di domenica», per rivederlo e ratificarlo in modo che possa entrare in vigore il 1° gennaio, una volta che il divorzio con il Regno Unito sarà definitivo. «So che è difficile, che a volte è complicato da capire, ma è necessario prendersi questo tempo e non sacrificare i nostri interessi per una scadenza», ha insistito Beaune.

Fonti ben informate a Bruxelles riferiscono che sono in corso colloqui tecnici sul negoziato post-Brexit fra l'Ue ed il Regno Unito, con il dossier della pesca considerato lo scoglio principale, anche se non è l'unico. Le stesse fonti precisano che al momento è difficile prevedere cosa riserverà il resto della giornata.

Code di chilometri verso eurotunnel

Intanto, sono segnalate code chilometriche di tir nel Kent, Inghilterra meridionale, che attendono di arrivare all'eurotunnel per poi raggiungere il continente europeo. Si tratta, secondo i media del Regno Unito, di un traffico molto più alto del solito, causato dal clima di insicurezza nelle ore cruciali per giungere a un accordo sulle relazioni post-Brexit fra Gran Bretagna e Ue. Molte aziende stanno accumulando merci nel tentativo di evitare interruzioni delle consegne attraverso la Manica, che potrebbero verificarsi al termine del periodo di transizione post-Brexit, previsto per la fine dell'anno. Fin da questa mattina le code sull'autostrada che porta all'ingresso del tunnel sotto la Manica sono iniziate nella zona di Ashford e si sono estese per una decina di chilometri fino all'ingresso del tunnel a Folkestone. C'erano anche lunghe code di mezzi pesanti lungo la M20 tra Capel-le-Ferne e il porto di Dover.(