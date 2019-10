Brexit, nessuna svolta nella notte: i colloqui proseguono Ancora in stallo a Bruxelles il negoziato tra le delegazioni di Regno Unito e Ue in vista dell’uscita fissata il 31 ottobre. Intanto Johnson tratta l’appoggio del Dup promettendo risorse all’Irlanda del Nord. Il premer scozzese punta a un nuovo referendum

Queen's Speech: Brexit 31 ottobre priorità, tuteleremo chi resta

I team negoziali dell’Unione europea e britannici non sono riusciti a fare progressi nei colloqui sulla Brexit durante una frenetica sessione notturna e continueranno a cercare un compromesso alla vigilia del cruciale vertice Ue. «Le discussioni sono proseguite fino a tarda notte e continueranno oggi», ha reso noto un funzionario dell’Ue che ha chiesto di rimanere nell’anonimato. Il vertice dei leader europei di giovedì 17 ottobre arriva appena due settimane prima della data di uscita del Regno Unito prevista per il 31 ottobre.

Johnson tratta con il Dup

Intanto il fronte interno britannico è quanto mai caldo. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha intrattenuto contatti con Arlene Foster, leader del Partito unionista democratico del’Irlanda del Nord (Dup) , su aiuti per la regione così da garantirsi il suo appoggio all’accordo che sta prendendo forma a Bruxelles. Una persona informata sui negoziati ha detto che il Dup chiede «miliardi e non milioni» per l’Irlanda del Nord. Johnson ha tenuto una serie di incontri con i deputati conservatori euroscettici e il Dup per convincerli ad accettare un accordo che imporrebbe controlli doganali sulle merci che entrano nell’Irlanda del Nord. I negoziatori britannici a Bruxelles erano in costante contatto con Downing Street per vedere fino a che punto potevano andare incontro alle richieste dell’Ue, con la crescente speranza che un accordo potesse essere concluso prima della riunione del Consiglio europeo di giovedì.

Il premie scozzese punta al referendum

Ancora più complesso, per Johnson, il tema dei rapporti con la Scozia. Lo Scottish National Party (Snp) ha infatti rilanciato la sua battaglia per l’indipendenza da Londra: il primo ministro Nicola Sturgeon, nel discorso al congresso del partito chiusasi martedì 15 ottobre ad Aberdeen, ha rimarcato ancora di più le distanze dal «populismo in stile Donald Trump» di Johnson, annunciando il proprio voto contrario alla Brexit e l’intenzione di proporre un nuovo referendum per l’indipendenza della Scozia dalla Gran Bretagna. Restare nello spazio politico ed economico dell’Ue, per Strugeon, è quanto mai essenziale.