Brexit, il «no deal» è più vicino. Dalle tariffe al turismo: che cosa può accadere

Controlli doganali

La previsione è di lunghe code alle frontiere per i controlli doganali. Lo stesso Governo britannico ha previsto code di 7mila camion a Dover e ha costruito enormi parcheggi nei dintorni. Già ieri 12 dicembre a Calais c'erano code di 17 chilometri con novemila camion bloccati a causa della corsa ad accumulare scorte in Gran Bretagna in vista non solo di Natale ma di un possibile “no deal”.



Per limitare i danni, Londra ha unilateralmente annunciato che per sei mesi non effettuerà controlli sulle merci in arrivo dalla Ue. Questo è cruciale soprattutto per prodotti alimentari deperibili, dato che la Gran Bretagna importa gran parte della frutta e verdura dalla Ue, ma il problema è solo rinviato. La Ue invece effettuerà controlli sulle merci in arrivo dalla Gran Bretagna immediatamente, a partire dalla mezzanotte del 31 dicembre. Si prevedono ritardi, aumenti dei prezzi e caos nelle supply chain.



Automotive

Tutti i settori saranno colpiti, soprattutto quelli che dipendono da sistemi di approvigionamento “just in time”. Il settore automobilistico sarà particolarmente penalizzato: il 60% dei componenti per le auto assemblate in Gran Bretagna arriva dalla Ue. Inoltre le regole Omc prevedono tariffe del 10% sulle auto.



Medicinali

Le medicine non sono soggette a tariffe ma le barriere non tariffarie possono portare a ritardi di settimane che sono problematici soprattutto durante una pandemia. Molte società farmaceutiche hanno accumulato scorte per prepararsi al peggio, ma possibili ritardi ai confini possono creare problemi gravi per prodotti come i vaccini che vanno tenuti a temperature controllate. Il Governo britannico si è detto pronto a usare aerei militari per trasportare il vaccino Pfizer, che viene prodotto in Belgio.



Misure di emergenza



I “contingency plan” illustrati nei giorni scorsi dalla Ue dovrebbero scattare il primo gennaio per evitare problemi immediati alla connettività aerea e stradale. “No deal” significa infatti anche la fine delle licenze aeree, che non sono soggette a regole Omc, quindi in teoria non potrebbero esserci più voli tra Europa e Gran Bretagna. Per prevenire il caos, Bruxelles ha proposto che per i primi sei mesi del 2021 i collegamenti aerei, stradali e marittimi continuino alle stesse condizioni attuali. Velivoli, treni, auto e camion potranno continuare a circolare regolarmente.