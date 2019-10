Brexit, nuovo colpo di scena: ammesso emendamento pro-rinvio L'emendamento pro rinvio presentato da deputati ex Tory ribelli guidati dall'ex ministro Oliver Letwin e dell'opposizione britannica è stato ammesso al voto dal presidente della Camera John Bercow di Simone Filippetti

Brexit, il D-day a Westminster. La diretta

A Westminster è una giornata storica: si decide se il Regno Unito lascerà l'Unione Europea, con un accordo oppure sarà un altro rinvio e la sua sconfitta totale. E' già stato soprannominato Super-Saturday e sarà la seduta più importante degli ultimi 30 anni. Solo quattro volte nella sua secolare storia il Parlamento si è riunito di sabato, e l'ultima volta è stato nel 1982, per la guerra delle Falklands. E quella che oggi Boris Jhonson porta in aula è ugualmente una guerra.



Dopo essere uscito sempre sonoramente sconfitto dalla House of Commons, nei suoi soli 3 mesi di governo, che però sono sembrati anni (e hanno incluso pure una doppia chiusura del Parlamento, fatto mai accaduto prima), sabato mattina il Primo Ministro si è presentato in aula, alle 9.45 di mattina, forte dell'accordo siglato a Bruxelles per uscire dalla Ue la notte del 31 Ottobre. E' già un primo successo inaspettato: nessuno si attendeva che Johnson potesse tornare con un documento in mano.



L'accordo, di cui non si conoscono i dettagli e che Johnson continua a definire in aula - mentre è in corso il dibattito - “ottimo”, segna la fine di 3 anni di incertezza, continui rinvii, e un paese di fatto bloccato e zavorrato dall'incertezza, che è costata 60 miliardi di mancato Pil dal 2016, anno del famigerato referendum. Ma ora la parola spetta al Parlamento, che già tre volte ha bocciato il precedente accordo di Theresa May: se la sua Brexit non sarà votata dai Commoners, allora il Primo Ministro, che ha agitato lo slogan “Do or Die” per la Brexit, come cavallo di battaglia del suo governo, dovrà chiedere un altro rinvio alla Ue. Cosa che segnerebbe la sua sconfitta definitiva.



Il passaggio è cruciale e strettissimo. Lo spettinato Boris non ha una maggioranza in Parlamento e si trova un partito spaccato: una parte dei Tories non lo appoggia, e per questo ai deputati ribelli è stata tolto il “whip” (sono stati espulsi dal gruppo parlamentare). In più proprio 24 ore fa il Primo Ministro ha pure perso l'appoggio del DUP, il partito unionista protestante dell'Irlanda del Nord, che non voterà l'accordo.

Il D-day della Brexit si è aperto con l’ennesimo colpo di scena. Johnson sarebbe infatti pronto a cancellare il voto parlamentare sull'accordo raggiunto con l'Ue, se la Camera dei Comuni approverà prima un emendamento che mira a imporre comunque un rinvio oltre il 31 ottobre.