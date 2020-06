Brexit, ora la maggioranza non la vuole più

Resta il divario Nord-Sud

Lo aveva capito Theresa May, che nel 2016 aveva promesso di non «governare solo per una minoranza di privilegiati» e lo ha capito Johnson, che nel 2019 ha vinto usando lo slogan “levelling up”, impegnandosi a creare condizioni migliori per tutti.

«Il problema è che il divario nei redditi tra Nord e Sud non è cambiato e il Governo non ha ancora neanche fatto sapere come intende sostituire i fondi di sviluppo Ue per le regioni più svantaggiate -, spiega Anand Menon, direttore del think tank Uk in a Changing Europe -. L’epidemia con il suo impatto sull’economia rende il levelling up ancora più urgente ma anche più difficile da realizzare. Quattro anni di parole e promesse hanno portato a ben pochi fatti».