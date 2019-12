Brexit, il Parlamento dà il via libera all’accordo di Johnson Il premier conservatore incassa il sì della Camera dei Comuni con 358 voti favorevoli contro 234 contrari. È un passo decisivo per l’uscita della Gran Bretagna dalla Ue, dopo i vari flop di Theresa May di Nicol Degli Innocenti

Il giorno della Brexit, sperando sia fast

3' di lettura

Boris Johnson è riuscito dove Theresa May aveva fallito per tre volte di seguito: il suo accordo di recesso dall'Unione Europea è stato approvato oggi pomeriggio dal Parlamento di Westminster.

I deputati hanno votato a favore dell'intesa in seconda lettura per 358 voti contro 234, una maggioranza di 124.



È un passo storico verso l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue, tre anni e mezzo dopo il referendum e dopo un lungo periodo di polemiche e dissidi in Parlamento. La House of Commons di oggi è del tutto diversa da quella che aveva contrastato e poi bocciato l'intesa con la Ue. I ribelli Tory sono spariti, così come gran parte dei deputati contrari a Brexit.



Dopo le elezioni della settimana scorsa il partito conservatore del premier può contare su una maggioranza schiacciante a Westminster e sulla fedeltà assoluta di 365 deputati – uno per ogni giorno dell'anno.

Johnson ha messo in chiaro che è iniziata una nuova era. Secondo il premier si tratta di un “ritorno alla normalità” con il potere accentrato nelle mani del Governo a scapito del Parlamento.



Un testo diverso da quello di ottobre

Il testo dell'accordo approvato oggi è stato modificato in modo significativo rispetto alla versione presentata al Parlamento in ottobre. È stata aggiunta una clausola che esclude per legge una proroga del periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020, costringendo la Gran Bretagna a uscire indipendentemente dall'esito dei negoziati per raggiungere un accordo commerciale e definire i rapporti futuri tra Londra e i 27.

Altrettanto significative le clausole che sono state eliminate dall'accordo, che concedevano ai deputati il diritto di essere informati sull'andamento dei negoziati, il potere di approvare gli obiettivi delle trattative e il potere di votare a favore di una proroga del periodo di transizione.

Il messaggio è chiaro: nell'era Johnson il premier decide e il Parlamento accetta. L'approvazione dell'accordo oggi era scontata, dato che il partito conservatore del premier ha una maggioranza di 80 deputati. Il via libera finale da parte della House of Commons avverrà subito dopo la pausa natalizia, entro il 9 gennaio, per dare tempo alla House of Lords di discutere e approvare l'accordo che dovrà poi ottenere il sigillo reale entro il 31 gennaio, data prevista di Brexit.