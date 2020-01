Brexit, il Parlamento europeo al voto sul divorzio dalla Ue Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Bruxelles, sta per votare il «withdrawal agreement» per la separazione di Londra dalla Ue

Bruxelles, il Parlamento vota l’accordo di Brexit

Il Parlamento europeo si prepara a votare l’accordo di Brexit. L’Eurocamera, riunita in plenaria nella sua sede di Bruxelles, sta discutendo il cosiddetto «wihtdrawal agreement», il documento che sancisce la separazione di Londra dalla Ue. Il via libera dell’Eurocamera, decisivo perché l’accordo entrasse in vigore, spianerebbe la strada allo strappo di Londra dal perimetro comunitario.

La Brexit inizierà ufficialmente il 31 gennaio 2020, dando il via a un periodo di circa un anno di negoziati bilaterali per definire i rapporti commerciali e giuridici tra il Regno Unito e gli ex partner europei. Il primo ministro britannico Boris Johnson sembra intenzionato a chiudere la partita entro la scadenza del 31 dicembre 2020, senza accettare le offerte di rinvio proposte da Bruxelles per diluire il dialogo in tempi più lunghi.

Gentiloni: ripercussioni soprattutto per il Regno Unito

Tra le prime conseguenze dirette ci sarà l’addio all’Eurocamera dei 73 deputati eletti alle Europee del maggio 2019, portando il totale di scranni a ridursi da 751 a 705 (46 saranno «congelati» in attesa di nuovi stati membri e altri 27 ridistribuiti a paesi sotto-rappresentati, inclusi tre seggi destinati all’Italia).

L’ex primo ministro italiano Paolo Gentiloni, attuale commissario all’Economia nell’esecutivo von der Leyen, pensa che le ripercussioni più grave di un mancato accordo si scaricheranno soprattutto su Londra.

« Dobbiamo lavorare per avere degli accordi che impediscano qualsiasi ripercussione economica negativa - ha detto - consapevoli del fatto che, se ci saranno difficoltà, le ripercussioni negative saranno alla fine purtroppo più negative per il Regno Unito che per l'insieme dell'Ue».