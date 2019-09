Brexit, legge anti «no deal»: governo Johnson battuto annuncia mozione per il voto anticipato

Prima del dibattito, mentre Johnson stava parlando ai parlamentari, con un gesto plateale il deputato conservatore Lee ha preso posto nelle fila dei liberaldemocratici tra gli applausi dell’opposizione. Lee ha spiegato in una lettera di avere deciso di lasciare dopo 27 anni perché «il partito conservatore è stato contagiato dal nazionalismo inglese e dal populismo» e ha protestato per «la mancanza di principi con cui il Governo sta optando per una Brexit dannosa per il Paese e per i cittadini».

Il leader laburista Jeremy Corbyn ha dichiarato che «il Governo non ha mandato, non ha morale e da oggi non ha neanche la maggioranza». Johnson ha ora 319 deputati contro i 320 dell'opposizione.

La legge anti no-deal

La legge proposta dall'opposizione con il sostegno di diversi ribelli conservatori, approvata in serata ai Comuni in prima votazione, stabilisce che non può esserci un “no deal” senza il consenso del Parlamento, concede tempo per raggiungere un nuovo accordo con la Ue al summit di ottobre ma, in caso di mancata intesa, costringe il premier a chiedere a Bruxelles un'estensione di tre mesi dell'articolo 50 fino al 31 gennaio 2020.

Secondo la procedura accelerata messa a punto dall'opposizione la legge dovrebbe essere votata tre volte di seguito mercoledì in Parlamento per superare tutti gli stadi necessari e poi passare alla Camera dei Lord dove dovrà essere votata entro venerdì. La mozione prevede che, se approvata sia dalla House of Commons che dalla House of Lords, la legge dovrà ricevere il necessario sigillo della Regina prima della sospensione del Parlamento decisa da Johnson.