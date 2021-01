Brexit, parte la registrazione per i beni con i dazi azzerati

Ad ogni modo, con la pubblicazione della circolare 4/D/2020, l’Agenzia ha attrezzato un sistema di richiesta di registrazione al Rex di tipo informatico ed estremamente funzionale. Dunque, il portale è ora pronto e operativo dal 25 gennaio 2021 e, pertanto, le esportazioni verso Uk dovranno essere effettuate da operatori registrati se vorranno beneficiare di un sistema di dazi azzerati.

Si pone il tema, però, delle operazioni a ridosso di tale data e, si presume, di quelle successive, perché è certo che non tutte le imprese italiane saranno iscritte al Rex in poche ore o in pochi giorni; anzi, è probabile ci vogliano mesi per addivenire a tale risultato.

Leggi anche Così la crisi dei container contagia l’Europa e colpisce le imprese

Iscrizioni e autorizzazioni

A quanto pare, al momento Uk riconosce le dichiarazioni di origine anche se sottoscritte da operatori non Rex (dunque identificati con il solo codice Eori), ma questo non è un dato sul quale fare un affidamento di medio lungo periodo.

Il warning, dunque, ora è duplice, sia per i soggetti Rex, sia per quelli non ancora iscritti. Per i primi, è necessario procedere alla manutenzione dell’autorizzazione, aggiornandola anche con i codici di nomenclatura combinata relativi alle merci di interesse nel contesto dell’accordo Ue-Uk. Per gli altri, soprattutto, scatta la “corsa” Rex, dovendosi al più presto attrezzare per la registrazione così da essere subito perfettamente allineati e compliant al quadro normativo.

In alternativa, l’origine può essere anche dichiarata mediante una autodichiarazione di conoscenza da parte dell’importatore (cosiddetta procedura di importer’s knowledge). È una pratica per certi versi rischiosa, ma sicuramente in molti casi risolutiva, come per esempio avviene per gli scambi infragruppo. Mancano però, sul punto, prassi amministrative chiare e precise che individuino i profili di controllo nel caso in cui l’autodichiarazione in parola sia sottoposta ad audit doganale.