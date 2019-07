Brexit, perché Boris Johnson rischia di perdere la sfida del «no-deal»

Il testo impedisce al premier di sospendere l’attività del Parlamento per aggirarne il parere e dare il via libera a un divorzio senza accordi dalla Ue. La data critica è il 31 ottobre, termine ultimo della proroga concessa dalla Ue a Londra per incassare la ratifica dell’accordo di separazione strappato dalla ex premier Theresa May ai leader europei. Lo stand by della Camera, mai esclusa dall’attuale leader Tory, permetterebbe al governo di mandare in porto la Brexit senza passare per il via libera dell’assemblea. Da qui la mossa “preventiva” della Camera. La mozione di auto-tutela del Parlamento è stata favorita anche da ribelli dei Tory e dall’astensione di ministri insediati nel governo che andrà dal 24 luglio sotto la guida di Johnson. D’altronde il clima non è favorevole a Johnson neppure nei piani alti della sua famiglia politica.

Esponenti di spicco del Partito conservatore hanno manifestato platealmente contro l’elezione di Johnson,e ora annunciano battaglia proprio contro lo spettro di una Brexit no-deal. Nell’arco di pochi giorni Johnson ha subito le dimissioni di due ministri (Alan Duncan e Anne Milton, rispettivamente titolari del Foreign Office e del dicastero Skills and Apprenticeships, «Competenze e apprendistato»), mentre altri tre membri del governo sono in ucita: il cancelliere dello Sacchiere Philip Hammond, il ministro della Giustizia David Gauke e il ministro dello Sviluppo internazionale Rory Stewart. Il loro addio potrebbe innescare un effetto domino rischioso per la tenuta dell’esecutivo e della maggioranza già fragile a Westminster. Secondo quanto riportano i media britannici, ulteriori fronde dei Consersatori contrari al no-deal potrebbero voltare le spalle a Johnson, anche al costo di imbastire una alleanza pro-tempore con l’opposizione laburisti. E in quel caso il premier si troverebbe sprovvisto di una maggioranza.

L’Europa avverte: arrivano tempi «sfidanti»

I leader europei si sono congratulati con il loro neo-collega Johnson. Ma sono stati altrettanto unanimi nell’escludere qualsiasi apertura alla sua intenzione di rivedere l’accordo siglato dalla ex premier Theresa May. Fra i vari annunci scanditi in campagna elettorale, Johnson ha dichiarato che eliminerà dall’accordo il cosiddetto backstop (la garanzia che non venga costruito alcun confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord, mantenendo la libera circolazione nell’Isola) e congelerà il saldo della «fattura di divorzio» da 39 miliardi di sterline dovuta a Bruxelles fino al raggiungimento di un accordo finale.

L’unico problema è che la Commissione non sembra disposta a cedere su nessuno dei due fronti e, più in generale, su revisioni sostanziali del deal raggiunto con May. Ursula von der Leyen, il presidente della Commissione che entrerà in carica il primo novembre, ha già detto che si aspetta un periodo «sfidante» per la Ue i suoi rapporti con l’ex partner britannico. Una formula che ribadisce la linea emersa finora: la Brexit può anche essere prorogata di nuovo, se necessario, ma una riscrittura dei suoi contenuti è fuori discussione. Il caponegoziatore della Brexit per conto della Ue, Michel Barnier, ha espresso la sua linea con un tono che sembra più dialogante, parlando di «lavorare costruttivamente» per «facilitare la ratifica dell’accordo di divorzio e raggiungere una Brexit ordinata», anche al prezzo di «lavorare sulla dichiarazione cocnordata per una nuova partnership in linea con le indicazioni del Consiglio europeo».