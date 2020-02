Brexit, perché l’addio di Londra stravolge la politica europea

Le non-conseguenze per i cittadini europei

Come detto, nella pratica, cittadini e imprese non subiranno Brexit, per ora. Durante il periodo di transizione, il Regno Unito rimarrà nel mercato unico e nell’unione doganale. Merci e persone potranno attraversare i confini esattamente come avviene oggi. L’accordo di recesso prevede salvaguardie cruciali per i cittadini britannici che abitano sul continente e per i cittadini europei che vivono in Gran Bretagna. Non solo questi diritti rimarranno in essere durante e dopo il periodo transitorio, ma possono essere acquisiti anche durante il periodo transitorio.

«Facciamo un esempio – spiega un funzionario comunitario –. Uno studente che inizia un periodo di Erasmus in Gran Bretagna nel corso del 2020 verrà coperto dalle garanzie esistenti prima del periodo transitorio, quando il Paese era membro dell’Unione. Alla scadenza del 31 dicembre entreranno in vigore le norme previste dall’accordo di recesso. Lo stesso vale per un lavoratore comunitario che decide di emigrare in Gran Bretagna da qui alla fine dell’anno». Nel corso del periodo di transizione, il Regno Unito continuerà a partecipare ai programmi comunitari, salvo quelli strategici nei settori della difesa o della sicurezza.

Nello stesso modo, i pescatori inglesi potranno continuare a pescare nelle acque comunitarie e viceversa. In campo finanziario, il passporting – ossia la possibilità per le banche inglesi di continuare ad operare sul continente – permarrà durante la transizione (nel timore di una uscita senza accordo, la Commissione aveva concesso nel 2018 una autorizzazione temporanea per permettere il clearing a Londra di strumenti in euro). «Nei fatti, la legge comunitaria continuerà ad essere applicata - ribadisce il funzionario – anche perché il Regno Unito continuerà a contribuire al bilancio europeo».

A cosa serve il periodo di transizione

Il periodo di transizione deve servire alle parti per negoziare l’accordo di partenariato che dovrà regolare i rapporti tra Bruxelles e Londra dopo il 31 dicembre. Non sarà facile. I Ventisette sono pronti a permettere al Regno Unito di accedere al mercato unico, ma solo se Londra si allineerà alle regole comunitarie. Nel frattempo, le questioni finanziarie sono state escluse dalle prossime trattative. Spetterà a Bruxelles concedere specifiche equivalenze. È anche da ricordare che le parti hanno già trovato un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche esistenti, anche oltre il periodo di transizione.

Ancora questa settimana, in visita a Dublino, il capo-negoziatore Michel Barnier ha spiegato che per chiudere il processo di ratifica nazionale per tempo, il negoziato sull’accordo di partenariato dovrebbe terminare entro ottobre, salvo un prolungamento. I tempi sono strettissimi. Cosa succederà se le parti non raggiungono una intesa? Il Regno Unito uscirà dal mercato unico dall’oggi al domani, provocando il caos sul fronte commerciale ed enormi code alle frontiere.