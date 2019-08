Brexit: perché la regina non poteva evitare la sospensione del Parlamento Claudio Martinelli, docente di diritto pubblico comparato dell’Università Bicocca di Milano, chiarisce il valore dell’atto di Elisabetta II di Francesca Milano

3' di lettura

«La sospensione straordinaria del Parlamento? La regina non poteva fare diversamente. E non perché c’è una norma costituzionale, ma più banalmente per una tradizione». Claudio Martinelli, docente di diritto pubblico comparato dell’Università Bicocca di Milano, chiarisce il valore dell’atto della regina Elisabetta II, che dalla Scozia, dove è in vacanza, ha autorizzato la sospensione delle attività del Parlamento. «Non si tratta di una scelta - sottolinea Martinelli - ma di un atto formale. In sostanza, quando il primo ministro inglese propone un “advice”, la regina è tenuta ad accoglierlo, nel rispetto delle consuetudini su cui si basa il diritto britannico, dove non c’è una carta costituzionale».

Di fronte alla richiesta di Boris Johnson, dunque, non c’erano altre strade, e quindi le attività parlamentari riprenderanno il 14 ottobre, data fissata per il discorso annuale della regina di presentazione del programma di Governo (programma che viene scritto proprio dal primo ministro).

Brexit, Johnson chiede alla regina di sospendere il Parlamento

«Johnson ha utilizzato l’arma della “prorogation” - spiega Martinelli - per evitare che il parlamento legiferasse contro il no deal». L’accordo, infatti, - finora - non è stato trovato: il parlamento ha bocciato 3 volte il withdrawal agreement, e il tempo per trovare un nuovo accordo sta per scadere. Il termine - già prorogato due volte - è fissato per il 31 ottobre. Oltre quella data scatterebbe la “Brexit no deal”.

Bloccare l’attività del parlamento ha anche un altro obiettivo, per Johnson: evitare che la Gran Bretagna cambi idea sulla Brexit. Cosa ancora possibile, visto che una sentenza della Corte di giustizia Ue del dicembre 2018 ha stabilito che, finché non sono passati i due anni dalla ratifica della decisione, lo Stato membro che ha invocato l’articolo 50 del trattato di Lisbona ha un diritto soggettivo a “revocare l’invocazione” , ossia può tornare sui suoi passi e ritirare la richiesta di uscita dall’Unione europea. «Per farlo - spiega Martinelli - avrebbe però bisogno di approvare una legge». Ecco che, quindi, il blocco delle attività parlamentari torna “utile” ai brexiters come Johnson.

LEGGI ANCHE: Boris Johnson e gli uomini nuovi del sovranismo