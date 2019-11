Brexit, Pezzulli (British Chamber of Commerce for Italy) : grande opportunità per l’Italia

L’altra posizione: Brexit lose lose

Non la pensa così Pierluigi D’Elia, Consigliere diplomatico del Ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola. «La Brexit - ha messo in evidenza - é un processo in perdita per tutti. Le opportunitá saranno per pochi. I cambiamenti che accadranno nel breve periodo vedranno tutti sconfitti. Abbiamo lavorato - ha sottolineato - per un recesso e un’uscita ordinata». Sulla stessa linea di D’Elia, l’ex ambasciatore italiano a Londra Giancarlo Aragona. «Vedo poche opportunitá - ha confidato -. Allo stato il risultato del referendum britannico apre una prospettiva negativa per Uk. Ad oggi il Pil britanico registra un meno 2,9% rispetto a una situazione in cui non ci fosse questa incertezza data da Brexit».

Italia spettatrice non “disinteressata”

«Tutto il processo e le conseguenze “finali” di questo processo restano un enorme punto interrogativo - ha ammesso Marco Gubitosi, London Managing Partner di Legance Avvocati -. Ad oggi stiamo andando verso elezioni a dicembre dalle quali potrà dipendere ancora l'effettivo corso del processo di Brexit. Non c'è dunque solo la difficile chiusura di questa prima parte, ovvero l'accordo per l’uscita del Regno Unito dall'Unione europea, se accordo ci sarà, ma ancor di più, dopo, il problema sarà quello di concordare quello che sarà invece il Free trade agreement, ovvero l’intesa sul futuro dei rapporti con la Gran Bretagna e l’Unione europea». Una sfida nella sfida, quella dell’intesa finale tra Londra e Bruxelles, a cui assistiamo non proprio da spettatori: «Per l’Italia l’intescambio con il Regno Unito è un interscambio importante - ha ricordato Gubitosi - , quindi la partita che si giocherà nei prossimi giorni è una partita per noi strategica. Abbiamo un export importante di componentistica e alimentare sul Regno Unito». Il dibattito continua, in attesa di capire come il primo ministro Boris Johnson supererà l’impasse. Il giallo, prima o poi, verrà svelato. E il colpevole potrebbe essere più di uno.

