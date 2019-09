Brexit potrebbe lasciare un buco da 10 miliardi sul budget Ue (e 1 miliardo lo pagherebbe l’Italia)

4' di lettura

Lo scenario di un hard-Brexit, il divorzio tra Regno Unito e Ue senza accordi diplomatici, sta agitando gli animi su entrambe le sponde della Manica. A Bruxelles si temono soprattutto gli impatti sulle economie europee e il rifiuto di Boris Johnson di pagare il Brexit bill , la fattura di divorzio da 39 miliardi di sterline concordata da Theresa May con i partner europei. Le conseguenze di uno strappo «duro» fra Londra e la Ue, però, potrebbero avere un impatto anche più immediato: un buco da circa 10 miliardi di euro sul budget Ue 2020, l’ultimo compreso nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020. A tanto ammonterebbe la cifra sottratta da Londra al bilancio Ue in caso di uscita anticipata dal perimetro comunitario, secondo la stima diffusa già poco dopo il referendum da Parlamento europeo e altre fonti.



Il Brexit gap, come è stato ribattezzato, costringerebbe gli altri 27 Paesi a sobbarcarsi il buco lasciato in eredità da Londra, con un supporto proporzionato ai contributi già versati oggi. Per la sola Italia, secondo una stima del think tank Jacques Delors Institute, si parlerebbe di un incremento di 9 00 milioni-1 miliardo di euro rispetto all’impegno che sarà fissato per il 2020.

Cos’è il quadro finanziario pluriennale e perché Londra si sta sfilando

Le spese della Ue sono definite sul medio periodo dal cosiddetto quadro finanziario pluriennale , un bilancio di lungo termine che si estende su più anni (in genere sette) e stabilisce come e dove indirizzare le risorse degli Stati membri. Quello in corso copre il periodo 2014-2020, mentre il prossimo si estenderà dal 2021 al 2027. Al suo interno la Ue definisce i singoli bilanci annuali, secondo un progetto avanzato dalla Commissione e approvato successivamente da Consiglio e Parlamento. Le spese devono rientrare nei massimali fissati per il «settennato» dal Qfp, mentre i finanziamenti arrivano quasi per intero dalle tre fonti delle cosiddette «risorse proprie»: risorse proprio tradizionali (dazi doganali e prelievi sullo zucchero), risorse prorpri basate sull’Iva (generate da un'aliquota uniforme dello 0,3% applicata alla base Iva di ciascuno Stato membro) e le risorse proprie tradizionali (un'aliquota applicata al reddito nazionale lordo dei vari Stati membri).

LEGGI/Brexit, Johnson minaccia il voto anticipato

Il Regno Unito rientrava fra i cosiddetti contributori netti, i Paesi che versano più di quanto ricevono, con un bilancio pari nel 2017 a 13,46 miliardi di euro versati a fronte di 6,3 miliardi di euro incassati (saldo in positivo di 7,16 miliardi). La stessa posizione vantata da Italia e Germania, in credito rispettivamente di 5 e 13 miliardi di euro, ma con un particolare di fondo: il Regno Unito ha sempre goduto della cosiddetta correzione, un risarcimento del 66% della differenza tra contributo e importi e pari solo nel 2018 a un rimborso di 5 miliardi di euro a carico degli altri Stati sembri. La buona notizia è che il privilegio scomparirà con l’addio di Londra alla Ue. Quella cattiva è che il Regno Unito di Boris Johnson scaricherà sulle spalle dei restanti 27 Paesi Ue i 10 miliardi stimati per il suo contributo nel 2020. La cifra potrebbe sembrare modesta in valori assoluti, ma non lo è nel bilancio comunitario: si parla dell’equivalente del 6% degli impegni di spesa previsti per il 2019, una cifra che basta a tenere piedi interi progetti in ambiti che vanno dalla ricerca alle politiche agricole.

La Commissione dà per scontato il no-deal

A meno di due mesi dall’ultima scadenza per la Brexit, gli scenari sono due: «Da un lato Londra potrebbe onorare gli impegni e pagare per il 2020, ma sembra davvero inverosimile ormai - dice Eulalia Rubio del Jacques Delors Institute - Dall’altro, come è probabile, ci sarà uno strappo definitivo e l’Ue dovrà sobbarcarsi anche il gap creato da Londra nel budget comunitario». La Commissione sembra essersi rassegnata da tempo alla seconda ipotesi. Il 4 settembre l’esecutivo Ue pubblicherà una comunicazione per spiegare come intende recuperare la somma rimasta in sospeso con la hard-Brexit, optando probabilmente per una soluzione «50-50»: la metà della cifra verrà compensata aumentando i contributi, la restante metà assestando tagli alle spese previste per il 2020.