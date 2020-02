Brexit prima di Brexit: già nel Pleistocene la Gran Bretagna si era staccata dall’Europa Il distacco dell’isola dalla zolla continentale era successo 150mila anni fa: allora c’erano voluti 300mila anni per il distacco completo di Pierangelo Soldavini

Brexit, Johnson prepara la cerimonia di addio all'Ue

2' di lettura

Non è la prima volta che la Gran Bretagna abbandona l’Europa. Era già successo 450mila anni fa, in pieno Pleistocene, quando le acque hanno iniziato a coprire la striscia di terra che teneva attaccata la futura isola alla grande zolla continentale, creando così il Canale della Manica.

E se oggi ci lamentiamo per la lunghezza del processo che ha richiesto quattro lunghi anni, e tre Governi, per passare dalla volontà espressa nel referendum del giugno 2016 all’effettivo distacco dall’Unione europea, bisogna considerare che si è trattato di un battito di ciglia: allora di anni ce n’erano voluti quasi 300mila per arrivare al compimento dell’abbandono. Che ha avuto un effetto devastante sull’intero continente, sconvolgendo il clima e le correnti marine dell’intero Nord Europa .

Più di mezzo milione di anni fa, nel bel mezzo di un periodo di glaciazione del Quaternario, le aree identificabili con quella di Dover in Inghilterra e di Calais in Francia erano collegate da terra. Attorno c’era un enorme lago contenuto da uno strato di ghiaccio che circondava l'Europa intera.

Il riscaldamento successivo ha aumentato il livello del lago - esattamente come potrebbe succedere oggi con il climate change e il conseguente innalzamento dei mari - dando il via a una tracimazione delle acque sotto la forma di enormi cascate che hanno indebolito la struttura di terra. Alla fine era rimasto solo un istmo di terreno calcareo di cui oggi rimane la testimonianza nelle candide scogliere di Dover.

Poi 300mila anni dopo, vale a dire 150mila anni fa, uno tsunami devastante di acqua, con ogni probabilità provocata dal distacco di un’enorme piastra di ghiaccio crollata nel lago, avrebbe completato l’opera ricoprendo completamente la lingua di terra e creando la Manica.