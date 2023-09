Brexit, pub inglesi a rischio estinzione? Ne chiudono oltre due al giorno

L'inverno scorso tre quarti dei pub avevano ridotto gli orari di apertura, operando a capacità ridotta per contenere i costi delle bollette.

Una difficile tutela

Bisogna correre ai ripari, afferma la “Campaign for Pubs”, un'associazione di cittadini che vuole tutelare i pub. Chiede nuove regole per vietare la demolizione di un pub chiuso senza un permesso speciale e per scoraggiare il cambio di destinazione d'uso rendendo più difficile trasformare un pub in un'abitazione. Data la carenza cronica di case e di terreni edificabili in Inghilterra, infatti, molti proprietari di pub dopo anni di problemi si fanno convincere a incassare i soldi che vengono loro offerti da società immobiliari ansiose di costruire.

Gli amanti dei pub chiedono anche al cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt di intervenire di nuovo riducendo le imposte nella finanziaria di novembre. Lo scorso anno Hunt aveva offerto uno sconto del 75% delle ‘business rate' per l'anno fiscale in corso, che termina a inizio aprile. Non sono previste proroghe, quindi dall'aprile 2024 le tasse aumenteranno in linea con l'inflazione, il che vuol dire almeno un incremento del 6%.

Nell'ultimo budget il cancelliere aveva cercato di dare una mano, riducendo le tasse su ogni pinta di birra alla spina per convincere gli inglesi a tornare a bere al pub. Troppo tardi per invertire la tendenza.

