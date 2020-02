Brexit, il Regno Unito cancella il mandato di arresto europeo: verso il caos estradizioni

Prime crepe

Germania, Austria e Slovenia hanno affermato che non estraderanno più i propri cittadini nel Regno Unito. Se un cittadino di uno di questi Paesi commette un reato nel Regno Unito e successivamente lascia il Paese, sarà possibile perseguirli solo se le autorità del Paese di provenienza sono disposte a farlo.

La Commissione per gli Affari interni della Camera dei Comuni ha sollevato preoccupazioni. La Commissione ha sottolineato che le vittime di reati gravi commessi nel Regno Unito potrebbero dover recarsi nei Paesi della Ue per prendere parte ai processi, nel caso in l'imputato non venisse estradato.

Esempio chiarissimo

Tornare al passato – il cui rischio è stato sollevato in un'inchiesta di “Fiume di denaro” del 4 aprile 2017 dal capo della Procura di Catanzaro Nicola Gratteri – implica che possano ripetersi casi come quello dell'algerino Rachid Ramda, la cui estradizione in Francia nel 2005 con l'accusa di terrorismo per gli attentati ai mezzi pubblici di Parigi, è durata 10 anni dalla richiesta originale, partita nel novembre 1995.

La strada già battuta

Un “accordo di consegna” tra la Ue, la Norvegia e l'Islanda (Paesi extra Ue ma nella zona Schengen) è entrato in vigore nel novembre 2019. Rispecchia il mandato di arresto europeo per la maggior parte degli aspetti ed è il primo accordo di estradizione con un Paese extra Ue ma il completamento delle formalità giuridiche necessarie da parte di tutti gli Stati interessati ha richiesto molto tempo.

