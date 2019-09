Brexit, schiaffo della Corte Suprema a Johnson: «Illegale la sospensione del Parlamento»

Due interpretazioni diverse delle regole non scritte della Costituzione, quindi, che la Corte Suprema ha dovuto esaminare prima di prendere la sua decisione finale schierandosi nettamente dalla parte dei giudici scozzesi.

La questione è stata inoltre complicata dal fatto che per sospendere il Parlamento Johnson ha chiesto e ottenuto il via libera della Regina. Secondo gli oppositori del Governo, il premier ha volutamente fuorviato Elisabetta II, che deve restare sempre neutrale e super partes, trascinandola in una manovra politica illegittima. Johnson ha negato di avere “usato” la Regina.

La Corte Suprema ha però annunciato che «la decisione di chiedere a Sua Maestà di sospendere il Parlamento è stata illegale».

Johnson ha insistito che la decisione di sospendere il Parlamento non ha nulla a che fare con Brexit ma è stata presa per permettere la presentazione del nuovo programma di Governo. Si tratta di una prerogativa legittima dell'Esecutivo, secondo il premier, di mettere fine alla sessione parlamentare più lunghe da 400 anni – dura dal giugno 2017 - e aprirne una nuova.



Il premier rifiuta le dimissioni

Johnson ha assunto un atteggiamento di sfida. Il premier, a New York per il summit Onu, ha dichiarato che non intende rassegnare le dimissioni e non ha escluso la possibilità di sospendere di nuovo il Parlamento.

«Le ragioni per volere un Discorso della Regina restano estremamente valide», ha detto Johnson. Il discorso di Elisabetta II ai deputati segna la riapertura formale della House of Commons e l'inizio della nuova sessione parlamentare.



Le opinioni diverse tra giudici hanno rispecchiato le profonde divisioni nel Paese su Brexit in ogni gruppo e a ogni livello. Da giorni fuori dalla Corte Suprema si radunano manifestanti pro e contro la sospensione del Parlamento, mentre uno dei contendenti ha ricevuto minacce di morte.

Alcuni giornali hanno citato una «fonte di Downing Street» che criticava il presunto schieramento anti-Brexit dei giudici. Il presidente dell'Associazione degli avvocati, Richard Atkins QC, è intervenuto per criticare «una anonima fonte che minaccia i giudici e li accusa di essere di parte» e ha dichiarato: «Il rispetto della legge e l'indipendenza dei giudici sono pilastri fondamentali della nostra democrazia. I giudici non si schierano come sostiene la fonte di Downing Street, ma rispettano la legge senza timore o favore».