Brexit, dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate: ecco gli scenari dopo lo stop al Parlamento

Jacob Rees-Mogg, leader del Parlamento e grande sostenitore di Brexit, che ieri era andato in Scozia per chiedere e ottenere il consenso della Regina alla sospensione, oggi ha definito «zucchero filato» la rabbia dei critici del Governo, che esprimono «un oltraggio fittizio montato ad arte». L'unico fatto incostituzionale avvenuto ieri, ha dichiarato Rees-Mogg, è il fatto che lo Speaker del Parlamento John Bercow, che dovrebbe essere imparziale, si è schierato contro la decisione del Governo .

Secondo Rees-Mogg e alleati il Parlamento ha avuto quasi tre anni per dibattere di Brexit e trovare un'intesa, invece non ha mai raggiunto un consenso e ha votato per tre volte contro la proposta di accordo di recesso concordata da Theresa May e dall'Unione Europea e quindi non si può lamentare se ora il Governo agisce con decisione per attuare Brexit in linea con la volontà popolare espressa nel referendum del 2016.

Il partito conservatore perde i pezzi

La leader del partito conservatore in Scozia, Ruth Davidson, ha dato le dimissioni stamattina dopo otto anni durante i quali ha rilanciato il partito ottenendo insperati successi elettorali. La Davidson, un'avversaria politica di Johnson, ha detto che lascia l'incarico in parte per ragioni personali (ha un bambino di pochi mesi) e in parte per ragioni politiche e ha parlato del “conflitto su Brexit”. L'uscita di scena della Davidson, notoriamente contraria a un “no deal”, è un colpo per Johnson perché il partito perde una leader capace e carismatica in Scozia, rafforzando il dominio dell'Snp al Governo a Edimburgo.

Stamani ha dato le dimissioni anche Lord Young, capo dei conservatori nella Camera dei Lord, spiegando in una lettera che «i tempi e la lunghezza della sospensione rischiano di minare il ruolo fondamentale del Parlamento».