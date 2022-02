Brexit, si dimette per protesta il first minister nordirlandese

I funzionari dell’UE hanno affermato che l’ordine di interrompere alcuni controlli non è stato utile al processo di revisione del protocollo. Bruxelles ha anche affermato che Londra ha la responsabilità di rispettare gli obblighi internazionali assunti. L’Ue l’anno scorso ha avviato una cosiddetta “procedura di infrazione” contro la Gran Bretagna per aver apportato modifiche unilaterali al protocollo, sebbene di fatto abbia congelato l’azione legale per non bloccare i negoziati in corso.



Il ministro degli Esteri dell’Irlanda Simon Coveney ha affermato che i colloqui continueranno, indipendentemente dai disordini politici a Belfast, anche se pochi analisti si aspettano che ci sia una svolta prima delle elezioni nordirlandesi.

I rischi di uno scontro, il problema delle elezioni

Il partito filo-britannico Democratic Unionist Party (Dup), attualmente maggioritario nell’assemblea regionale nordirlandese, ha minacciato per mesi di vanificare i controlli e di bloccare le regole di condivisione del potere, che sono parte fondamentale dell’accordo di pace sottoscritto nel 1998 che ha posto fine a tre decenni di violenze.

Il Dup è di fatto in ribasso nei sondaggi pre-elettorali, in quando rischia di perdere l’appoggio sia degli unionisti più intransigenti, sia di quelli più moderati, in parte a causa del Protocollo ma anche di problemi interni, avendo perso l’anno scorso due dei suoi leader nel giro di poche settimane. I sondaggi suggeriscono che il partito rivale Sinn Fein potrebbe vincere le prossime elezioni di maggio, diventando per la prima volta partito di maggioranza relativa. Un sondaggio LucidTalk condotto il mese scorso ha dato come risultato il 25% per lo Sinn Fein, da sempre nazionalista e pro Ue, mentre il Dup si è fermato al secondo posto con il 17%.